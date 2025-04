La OCU lo confirma: estas son las marcas de aceite de oliva que no debes comprar en el supermercado

En un momento en el que llenar la cesta de la compra se ha convertido en todo un reto, especialmente con algunos de los ingredientes que no pueden faltar en nuestra cocina, es importante saber elegir bien calidad y precio. Y si hay un alimento que ha sido protagonista en los últimos años, ese ha sido el aceite de oliva. Durante mucho tiempo, experimentamos un aumento de precio en el aceite que hizo que se convirtiera en auténtico «oro líquido». Por ello, elegir el mejor ya que se pagaba a precio de oro era algo esencial y aunque actualmente, el precio haya bajado considerablemente, todavía es relevante elegir un aceite que sea bueno, sobre todo si hablamos del virgen extra. Para ello, nada como contar con la ayuda de la OCU que ha revelado cuáles son, en esta ocasión, las peores marcas de aceite del supermercado.

El estudio que tiene la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) al respecto del aceite de oliva, y en concreto, la especialidad virgen extra, puede generar sorpresa para muchos, dado que algunas de las marcas más populares del supermercado no superan la prueba de calidad. El objetivo del estudio sin embargo no es alarmar, sino ofrecer información clara y transparente para que los consumidores sepan exactamente qué están comprando. Y es que cuando se paga por un aceite virgen extra, se espera pureza, buen sabor y un proceso de elaboración cuidadoso. De hecho, esto es lo mínimo que se le puede pedir a un producto tan presente en nuestras cocinas. De este modo, el informe realizado por expertos en cata y laboratorios independientes acreditados, ha analizado 39 aceites de oliva disponibles en los principales supermercados de España, incluyendo marcas blancas.

Y lo sorprendente no es sólo la disparidad de precios, sino también la enorme diferencia de calidad entre unos y otros. Pero además, lo peor es que algunas etiquetas llevan la denominación virgen extra cuando, en realidad, no lo son. Vamos a repasar qué marcas han quedado señaladas en este estudio y por qué motivos la OCU desaconseja su compra.

¿Qué marcas de aceite de oliva no deberías comprar, según la OCU?

Aunque muchas veces el precio nos empuja a optar por la opción más económica, el estudio de la OCU demuestra que lo barato puede salir caro. Algunas marcas muy conocidas por el consumidor español han recibido puntuaciones muy bajas en el análisis sensorial, el aspecto clave que define si un aceite puede o no considerarse virgen extra. En esta clasificación, llama especialmente la atención que marcas consolidadas y muy vendidas hayan suspendido rotundamente.

Uno de los casos más graves es el del aceite Olisone, vendido en supermercados Lidl. De hecho, esta marca aparece dos veces entre los peores valorados: una con su presentación estándar y otra con un formato diferente. Ambas variantes han recibido puntuaciones por debajo del 32 sobre 100, lo que las coloca en el fondo del listado. La principal crítica radica en la calidad del producto percibida en cata: el sabor, el aroma y la autenticidad del aceite no cumplen los estándares del virgen extra. También se mencionan deficiencias en el etiquetado y en los parámetros de conservación.

La Española otra marca que no aprueba, según la OCU

Otra de las marcas de aceite señalada como de las peores por la OCU, es La Española. Esta marca, que goza de gran popularidad por su amplia distribución y presencia en el mercado español, ha sido criticada por no ofrecer un producto que cumpla realmente con lo que promete en su etiqueta. Según el análisis de la OCU, su versión de aceite de oliva virgen extra no alcanza los niveles exigidos en calidad sensorial. En el análisis realizado, obtiene como el aceite Olisone, una puntuación de 32 sobre 100.

Cómo interpretar el etiquetado del aceite y no caer en trampas

La clave para no equivocarse a la hora de elegir un buen aceite está en saber leer más allá del precio y la etiqueta llamativa. Que veamos que en el envase pone Aceite Virgen Extra no es garantía suficiente, y este estudio lo demuestra con creces. Es recomendable buscar sellos de calidad como la DOP (Denominación de Origen Protegida), que aseguran un control más riguroso del origen y proceso de elaboración. También es importante revisar la fecha de envasado, ya que el aceite pierde propiedades con el tiempo, y comprobar que el envase es oscuro o de lata, lo que ayuda a conservar mejor sus propiedades.

Además, hay que tener en cuenta que un buen aceite de oliva virgen extra suele tener un sabor más intenso y algo amargo o picante. Estos matices no son defectos, sino signos de un aceite fresco y bien elaborado. Si el producto es demasiado plano o insípido, probablemente no esté a la altura de su etiqueta. Al final, el mejor consejo es comparar, informarse y no dejarse llevar únicamente por el precio o la fama de la marca.