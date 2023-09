Ni se te ocurra hacer esto en el supermercado: es una trampa

Los supermercados actuales poco o nada tienen que ver con los de hace algunas décadas. El surtido de productos se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, así como la tecnología existente en este tipo de establecimientos. Hoy en día, son cada vez más los supermercados que tienen cajas de autopago para que lo clientes no tengan que esperar largas colas. Sin embargo, aunque resulte muy tentador utilizarlas, una abogada advierte del riesgo que conlleva esta práctica.

Las cajas de autopago han revolucionado no solo los supermercados, sino también otros establecimientos, como las tiendas de ropa. Pero, ¿realmente es seguro pagar a través de ellas? Esta es la pregunta que ha planteado la popular abogada de Estados Unidos Lindsey Granados en TikTok (@ldbglawyer).

Ha compartido un vídeo titulado «Las máquinas de escáner son una trampa: ¡ten cuidado!» en el que explica por qué las cajas de autopago no son seguras. «Esas máquinas son defectuosas en muchos sentidos y no son sensibles a las particularidades y, lamentablemente, no escanean elementos de vez en cuando», comienza.

Y añade: «No puedo decirle con cuántos clientes he hablado que han sido acusados de hurto porque una de esas máquinas no escaneaba correctamente». El vídeo se ha hecho viral en la red social, y, a juzgar por los comentarios, son muchos los usuarios a los que tampoco les gutan las cajas de autopago.

«No me gusta usar el autopago porque es demasiado trabajo y molestia. Si les estoy dando dinero, creo que deberían estar haciendo ese trabajo»; «¿Por qué los empleados no pueden simplemente hacer su trabajo? No es trabajo del cliente»; «Me han cobrado cosas muchas veces, que no compré y he tenido que regresar y obtener un reembolso. La mayoría de las personas no recuperan su dinero», comentan algunos.

Según el diario ‘Mirror’, se calcula que un tercio de los compradores no pagan todos los artículos cuando utilizan las caja automáticas, aunque no siempre lo hacen intencionalmente. Además, los ladrones hacen uso de ellas para robar los artículos de mayor valor.

El profesor Adrian Beck, de la Universidad de Leicester, colabora con los establecimientos para ayudarles a detectar los trucos que usan algunos clientes. El experto señala que la tecnología actual funciona en gran medida en torno al peso y que los escáneres no están preparados para reconocer cómo es cada artículo.