Apenas 10 días después del anuncio de la segregación de Naturgy en dos empresas independientes, una para negocios regulados y otra para los liberalizados, el mercado sigue inmerso en la incertidumbre sobre cómo se va a definir realmente la escisión en términos de ingresos, costes y estructura de la deuda del grupo.

Desde el jueves de la semana pasada, justo después de conocerse la operación, los títulos de la compañía energética se han dejado en torno al 14,5%, hasta los 24,22 euros, reflejo de que los inversores no lo tienen claro. «La noticia ha sido recibida con división de opiniones entre los analistas», comenta Juan José Fernández-Figares, analista de Link Securities, si bien considera que el planteamiento de esta separación es «interesante porque da visibilidad a los dos negocios principales de la compañía, que, de esta forma, pueden ser gestionados y también valorados de forma independiente», señala. Sin embargo, admite que no hay certeza de si esta reorganización generará valor para el accionista o no.

Pero más allá de eso, que influye, está el hecho de que los accionistas de referencia de la empresa, el fondo australiano IFM -que hace poco más de un año lanzó una OPA por el 22,69% de Naturgy a un precio de 22,07 por título- y Criteria, el holding de La Caixa, han estado adquiriendo títulos de la compañía en los últimos meses. Eso ha apoyado a la acción que, como consecuencia del bajo free-float (el capital que cotiza libremente), subió muy por encima de la valoración del consenso de los analistas de 22,8 euros, y, una vez que han dejado de comprar, ha acabado cediendo hasta cerca de esa cota, argumenta Fernández-Figares.

Es decir, con el «comodín» de la opa, Naturgy ha estado cotizando por encima de su valor real, coincide Antonio Castelo, estratega de iBroker. «Como al final el oferente apenas consiguió el 10,8% del capital, cuando su objetivo inicial estaba entre el 17% y el 22%, se ha visto obligado a seguir comprando acciones en el mercado, lo que ha llevado su precio a los niveles máximos alcanzados a mediados de enero y cercanos a los 30 euros», apunta, frente a los 18 euros en los que cotizaba antes de la irrupción de IFM.

«Criteria, que es su mayor accionista (con un 26,7%) y que era contrario a la OPA de IFM, también ha ido comprando títulos en el mercado y esto ha hecho que el free-float se haya estrechado mucho», añade.

Ángel Pérez, analista de Renta 4, subraya que el valor cotizaba en «niveles muy exigentes» y no prevé que vaya a desaparecer la incertidumbre en torno a la segregación de las operaciones hasta que se conozcan todos los detalles. No obstante, si IFM retomara la compra de acciones, podría sostener la cotización, opina.

Hasta que no haya una definición más precisa de la nueva estructura de Naturgy, tiene sentido pensar que la cotización se acercará al precio teórico que marcan los analistas, «siguiendo unos criterios fundamentales que consideran menos los intereses entre unos y otros accionistas mayoritarios», asevera Castelo, que, por otra parte, reconoce que «es muy normal que la suma de las partes llegue a valer más de forma individual que el negocio en su conjunto».

Desafiando a las leyes de la física

Dicen del presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ingeniero industrial de formación, que es un apasionado de la termodinámica, particularmente de su segundo principio. Para los que no sepan nada de ciencia, esta establece que los procesos naturales son irreversibles. Por ejemplo, si se mezcla agua hirviendo con otra que está helada, el líquido resultante terminará teniendo la misma temperatura, pero, si se separan de nuevo, ninguno de los dos recuperará el calor o el frío iniciales de manera espontánea.

Quizá ese sea el reto que afronta Reynés tras la escisión: mejorar el valor de los negocios regulados y liberalizados de la gasista, lo que desafía incluso las leyes de la física, como hemos visto. Sin embargo, Reynés ya lo ha hecho en el pasado. Cuenta con una gran experiencia en procesos de reestructuración, desde la venta de la cementera Uniland a la salida a Bolsa de Cellnex, durante su etapa en la vicepresidencia del grupo de infraestructuras Abertis, que era la matriz por aquel entonces del operador de torres de telecomunicaciones. Con las plusvalías obtenidas en esta transacción, logró disparar los beneficios de Abertis.

Su objetivo siempre fue sacar el máximo valor a las operaciones, manteniendo un estilo de gestión muy ejecutivo, con la mente bien fija en la consecución de los objetivos marcados. Cabe pensar que la decisión de segregar la compañía responde a esa filosofía. Por cierto, también cuentan los que lo conocen de cerca que es un lector asiduo de Schopenhauer, quien aseguraba que «el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros los que las jugamos». Aún queda para conocer el resultado de la partida, para comprobar si esta es la «transformación razonable» de la que hablaba Reynés cuando asumió la presidencia de la antigua Gas Natural, allá por febrero de 2018. Habrá que bucear en los textos del filósofo alemán para tener una aproximación más concisa de qué es lo razonable, sobre todo en términos financieros.