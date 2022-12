Muchachos, ¡nos volvimos a ilusionar!

«La clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo», Peter Lynch.

Aristóteles nos presentó la felicidad como una aspiración máxima de todos los seres humanos, dejándole un sentido metafísico a la expresión. ¿Cuál es el mayor anhelo del ser humano? La felicidad. Todas las acciones de las personas como tal van destinadas hacia dicho logro, pero ¿qué es la felicidad? Immanuel Kant nos propuso que ser feliz es sin duda uno de los deberes supremos del ser humano. La felicidad es una obligación, decía, pero al mismo tiempo, nuestras acciones deben hacernos dignos de merecerla. En cierto modo, podríamos decir que si bien la felicidad es el anhelo máximo del ser humano, corresponde a cada uno valorar bajo sus propios principios y valores, en dónde encuentra su felicidad.

Al fin y al cabo la felicidad es una actitud, que se corresponde más a un camino que a un hecho. Las personas mediocres suelen pensar que la felicidad es causa-efecto de un hecho o cosa específica, algo que lógicamente se contrapone a la típica frustración que muchas veces las personas sienten de envidiar vida, circunstancias, o bienes ajenos, que tristemente suelen asociar con esa ambicionada felicidad. Sin embargo, en mi opinión la felicidad se forja bajo objetivos razonables que nos motivan a canalizar el día a día con cierta actitud hacia un objetivo, que al lograrlo, nos genera endorfinas positivas y seguridad en nuestras capacidades. Las personas felices, suelen ser personas con actitud positiva hacia la vida, con objetivos y retos. Siempre he pensado que cuando hay un reto, también hay una oportunidad para afrontarlo, para demostrar y desarrollar nuestra voluntad y determinación. El miedo forma parte de la falta de coraje que a veces, como seres humanos, tenemos a enfrentarnos a determinadas dificultades, y al simple hecho de no atreverse a ponerse a prueba para comprobar que en efecto, con voluntad y sin temor al camino del desafío, ¡somos capaces de cualquier reto!

Y les cuento, ese miedo es el principal catalizador de la imprudencia, ya que si bien el respeto evita excesos de confianza, el miedo es sin duda un gran defecto, que especialmente los traders, debemos evitar. ¿Por qué les cuento esto? Bien, pues porque los banqueros centrales se han encargado con mucho esfuerzo de estropear el ilusionante fin de año que se avecinaba en nuestras queridas bolsas, aniquilando cualquier atisbo de esperanza y devolviendo a los inversores a la cruda realidad del mercado bajista que muchos se esfuerzan por evitar enterrar. Y es que el morbo al miedo llama más la atención que la audacia de tener control sobre cualquier situación anómala de mi amado Mr. Market.

Pero yo, a pesar del miedo superfluo que han enchufado a los mercados las diferentes reuniones de los bancos centrales durante la semana pasada, sigo en mis trece sin rectificar ni un milímetro mi estrategia operativa. ¿Acaso no es lógico una corrección técnica tras dos meses de fuertes subidas? El mercado de renta variable en Europa no se camufla tras las mega cap, al contrario, nos muestra con claridad las cartas que desafían la tendencia bajista, con un arranque en tendencia que difícilmente tenga continuidad bajista.

Es cierto que la gran divergencia existente entre el Nasdaq 100 y Europa es un argumento nada desdeñable a tener en consideración, pero también lo es que el Nasdaq 100 dependa exclusivamente de 7 compañías que se hacen con el 80% de la capitalización bursátil del índice ¡pas mal! La realidad, si excluimos las grandes ‘mega tech’ del compuesto tecnológico, no se aleja tanto de lo que vemos en Europa, y es que la corrección tras dos meses apoteósicos de la renta variable tenía que llegar, ¿no les parece? Tal vez la ingente apuesta bajista del mercado de derivados con vencimiento en el viernes pasado tenga algo que ver con el repentino ataque bajista del jueves. Puesto que la cantidad de apuestas bajistas que tapaban la última triple hora bruja (vencimiento de derivados mensuales y trimestrales) del año, se confabularon con un insulso Jerome Powell y una ultra victimista Christine Lagarde, que parecen más preocupados en la retórica que en los hechos, por cierto.

Como espero recuerden, hace poco más de un año, les explicaba el proceso de distribución del mercado por el cual era bajista en los mercados, les advertía que necesitábamos 4 colapsos para dar carpetazo a las burbujas de la Fed; el colapso de los criptoactivos, de la burbuja de la disrupción, de la renta fija y, cómo no, de Tesla. Si bien es cierto que Tesla sigue con un -63%, algo lejos del 70-80% exigible para un colapso, cada día está más y más cerca. Considero que el mercado está cerca de virar el sentido de la tendencia y en cierto modo, la indiscriminación de activos se ha completado. Mr. Market sigue erre que erre sin aprender de sus propios y dolorosos errores, más centrado en ver desplomarse el mercado laboral, que en comprender que los mercados tienen que someterse a la economía productiva y no a la especulativa. El debate erróneo al que nos han dirigido los bancos centrales sigue tratando de dominar la propia naturaleza del capitalismo, pero, ¿acaso no es una maravillosa noticia que veamos desplomarse a la inflación sin que eso hunda el mercado laboral americano?

Probablemente a corto plazo las bolsas se comportarían mejor con un mercado laboral destruido, ya que eso significaría vuelta a las andadas y un nuevo entorno monetario fabuloso para alimentar la burbuja. Pero a largo plazo, la solidez de dicho mercado laboral indica una desaceleración económica más que una recesión per se, y esto es sin duda, la mejor noticia de la pasada semana. Al fin y al cabo, el insulso discurso de Lagarde se refugia en un tipo de interés del 2,50%. Vamos, que mucho ruido y pocas nueces, para variar.

En definitiva y pese a todo, me reafirmo en el hecho de que Mr. Market está haciendo lo que tiene que hacer, y eso es corregir la subida para darnos visibilidad sobre si el ilusionante arranque alcista de otoño es o no el inicio de un nuevo mercado alcista, o simplemente un espejismo que insinúa Wall Street. ¿Qué sucederá? Pues como de costumbre, la incertidumbre se resolverá con el bendito tiempo, pero no duden que mientras tanto en Blackbird Bank seguiremos bajo nuestras propias normas, que consisten básicamente en retirarnos de posiciones cortas, cerrar posiciones tácticas ganadoras abiertas en el arranque alcista post verano y esperar este ajuste con liquidez, astucia y muchísima motivación para tomar las mejores decisiones para con nuestros inversores, que son al fin y al cabo nuestro leitmotiv.

Y sí muchachos, poquito a poco nos volvimos a ilusionar, bajo esos inconfundibles valores que nos grabamos a fuego en la piel ya hace mucho tiempo atrás; la lucha, la perseverancia, caer y levantarnos casi sin tocar el suelo, y la disciplina, pero sobre todo soñando con el corazón, porque hoy más que nunca sabemos que sí se puede, ¿cómo? Como lo venimos haciendo en Blackbird desde hace 11 años; Alma, confianza y corazón. Argentina, gracias por esta copa.