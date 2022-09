La agencia norteamericana Moody´s ha dado un nuevo varapalo a Jaume Roures y Tatxo Benet, gestores de Mediapro y dueños del 10% del capital, al retirar la calificación de deuda de la productora, lo que dificultará su salida al mercado internacional de financiación. Moody´s realiza este movimiento cuando considera que no tiene información financiera suficiente de la compañía para emitir una valoración, es lo que llama ratings whithdrawn.

La agencia norteamericana toma esta decisión por falta de información sobre la situación financiera de Joye Media, la matriz del grupo Mediapro. La firma ha estado analizando la compañía durante meses y ha emitido varios informes muy negativos sobre las finanzas de la empresa, hasta situarla en bono basura, prácticamente en quiebra.

Posteriormente, la productora llegó a un acuerdo con su principal accionista, el fondo chino Orient Hentai, por el que inyectaba 600 millones de euros en la compañía y ampliaba su participación en la empresa al 80% -desde el 53% anterior, adquirido en 2018 por unos 1.000 millones de euros-, reduciendo la participación de Roures y Benet al entorno del 10%.

Pero ese acuerdo de 2021 no ha servido para que la firma Moody´s varíe su opinión sobre la productora porque le falta información. Fuentes de Mediapro aseguran que en junio pasado aprobaron en consejo de accionistas sus cuentas de 2020 y 2021, que estaban pendientes desde hacía más de un año. Sin embargo, la agencia de calificación norteamericana ha decidido a principios de septiembre retirar la calificación de deuda de la empresa hispano china.

En julio, la firma anunció la finalización de una revisión periódica del negocio de la compañía que ha derivado unas semanas después en el cierre de la calificación por falta de información, según la usual terminología de la empresa norteamericana.

Un mal dato de calificación de Moody´s o la falta de nota sobre la deuda de una empresa suele ser un problema para las empresas a la hora de salir a financiarse en los mercados internacionales.

Fiascos

Mediapro facturó en 2021 algo más de 1.200 millones de euros y registró un Ebitda de 168 millones, según una nota publicada por la empresa. Pese a esas cifras, los últimos grandes intentos de la productora por ganar mercado en Europa se han saldado con fracasos.

En Italia, la firma perdió el contrato de la Liga al no conseguir la confianza de los clubes a la hora de abonar el dinero que se comprometió a pagar por los derechos de emisión de los partidos de la primera división italiana. Y en Francia, tuvo que cerrar su canal Telefoot y despedir a los empleados al no querer pagar los derechos de televisión porque exigió una rebaja por la pandemia, algo que no fue aceptado por la liga francesa y se le retiró el contrato.