La minera Berkeley acaba de iniciar un procedimiento de arbitraje contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- por el incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía -TCE- y le pide cerca de 1.000 millones de euros en compensación por los daños ocasionados. Los accionistas han acogido esta noticia con euforia, y las acciones de la minera suben más de un 7% en bolsa.

Desde la compañía aseguran que se «han violado múltiples disposiciones» de los distintos tratados energéticos, e inician este procedimiento ante la negativa del Gobierno a negociarcon la empresa. Este arbitraje podría convertirse en la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno.

Como se anunció previamente, en noviembre de 2022, Berkeley Exploration Limited presentó una notificación escrita de una disputa de inversión al presidente del Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «informándoles de la naturaleza de la disputa y de las violaciones del TCE, y proponiendo buscar negociaciones para una solución amistosa».

Desde la compañía aseguran que «el Gobierno español aún no ha entablado ninguna conversación relacionada con esta disputa» y Berkeley Exploration Limited ha presentado ahora su solicitud para «hacer valer sus derechos en el proyecto Salamanca a través del arbitraje internacional». En todo caso, desde la propia Berkeley aseguran que mantienen «la esperanza de entablar un diálogo», en aras de solucionarlo, «en el corto plazo».

No es la primera demanda que recibe el ejecutivo en materia energética. De hecho, España es uno de los países más demandados en este sentido tras las distintas moficaciones reglamentarias, en particular, en materia renovable. Pero el Gobierno, a través de Teresa Ribera, no ha querido hacer frente a las negociaciones amistosas en ningún momento, en incluso ha sufrido diversos embargos en terceros países tras perder el litigio en la Corte Internacional de Arbitraje -como el caso de las cuentas del Instituto Cervantes en Reino Unido-.