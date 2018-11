Seguimos al sectorial bancario europeo

Hasta dos veces hemos escrito ya sobre los bancos en esta, por el momento, corta andadura en OKDIARIO y no podemos evitar, aunque sea por mero oportunismo, hacerlo una tercera. Y es que a la hora de escribir esta tribuna, el mercado continuo español está cerrado y aún no hemos tenido decisión por parte del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas y en su caso, la retroactividad de la nueva doctrina, si es que esta, se confirmara.

No vamos a especular acerca de lo que pudiera pasar en el alto Tribunal habida cuenta de que cuando este artículo vea la luz, probablemente conozcamos el fallo, con lo cual sería un tanto absurdo. Y si así no fuere, pues con más razón.

Lo cierto es que nuestra opinión sobre los bancos en bolsa, no solo los españoles, sino europeos, era netamente bajista antes, de que el pasado 18 de octubre la Sala Tercera (sección segunda) del Tribunal Supremo modificara su propia jurisprudencia para liar que ha liado. Así que si quieren establecer una relación causa efecto con la caída de los bancos les diré que la banca europea en general y la española en particular no es hoy más bajista de lo que ya era entonces. Simplemente, es bajista.

Lo que si podemos añadir hoy, y ya lo saben, es que ahora junto al sectorial bancario del Eurostoxx caen todas las bolsas del viejo continente, entre otras cosas, porque todas, sin excepción, han roto sus principales referencias de soporte clave en tendencia al cierre de vela/barra semanal. Y esto nada tiene que ver con el Tribunal Supremo español.

Así que independientemente del fallo del Tribunal Supremo no nos plantearemos nada del lado largo (comprador) ni cambiaremos de opinión mientras los sectoriales bancarios europeos, no superen sus altos registrados el pasado mes de octubre. En concreto, los 107,50 puntos en el caso del Eurostoxx Banks (SX7E) y 383 en el del Stoxx Europe 600 Banks (SX7R). Estos serían los niveles de precios que en caso de ser superados confirmarían que la corrección en los bancos, probablemente, habría terminado.

Gráfico Eurostoxx Banks vs Stoxx Europe 600 Banks (mensual)

Esto es extrapolable para toda la banca doméstica. Las referencias equivalentes para el Banco Sabadell se situarían aproximadamente en los 1,35-40 euros, 3,40 euros para Bankia, 8,30 euros para Bankinter, 5,70 euros para BBVA y 4,70 Santander. No es casualidad que todo se haya alineado. Y es que lo suceda, cuando suceda, no lo olviden; en convergencia.

Gerardo Ortega, análisis técnico en Trader Secrets

Contacto: gortega@tradersecrets.es

Colaborador: CMC Markets

Twitter: @Ortega_Gerardo