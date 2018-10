Es más rentable abrir una cuenta de ahorro con fondos que un plan de pensiones

En el rescate del plan de pensiones podemos pagar un tipo marginal mayor Tenemos que considerar la posibilidad de no cobrar nada en la jubilación

Cada tanto tiempo el Estado nos asalta con el tema de las pensiones, la última vez la semana pasada, en la que se hablaba de forma explícita de cuántos años más se puede mantener el pago de pensiones con la estructura actual. Lo cierto es que nos asustan y hay motivos para inquietarse porque las contribuciones a la seguridad social hace años que son insuficientes para pagar las pensiones (125.000 millones previstos en 2018) y el Fondo de Reserva que se empezó a formar el año 2000 está casi vacío (“sólo” había 8.095 millones de euros en diciembre de 2017, ha bajado casi un 90% desde el máximo de 66.815 millones en diciembre de 2011). En realidad, ya estaría vacío si en los últimos años el Gobierno no hubiera recurrido al endeudamiento, en ultimo término a los impuestos, para completar el pago de las pensiones.

Pongo por ejemplo una persona de mediana edad (unos 45 años) que lleva trabajando desde los 25 años y ha cotizado por lo tanto, 20 años. No se jubilará hasta dentro de 20 ó 25 años, porque nos están alargando la edad de jubilación como primera medida para reducir el coste de las pensiones y tener a más personas contribuyendo. Un buen día le dicen que en 10 años ya no se cobrarán las pensiones como hasta ahora, es decir, que le pagarán menos. Esta información desata angustia, enfado en el mejor de los casos, e impotencia. Lo mejor es que además le urgen a que se ponga a ahorrar a través de un plan de pensiones para que pueda “complementar” la pequeñísima pensión a la que tendrá derecho cuando se jubile.

Como ahorrador de un plan de pensiones, te ofrecen unas ventajas fiscales que suponen poder reducir tu base imponible en 8.000 euros (con el límite del 30% de todos tus rendimientos del trabajo y/o actividades económicas). Esto funciona así: en función de cada persona y el tipo marginal al que debe tributar, tendrá una bonificación u otra. Por ejemplo, quién deba pagar un 37% (tipo marginal) y aporte 4.000 euros, tendrá una bonificación fiscal de 1.480 euros. Es evidente que el año de la aportación en cuestión, los 4.000 euros, tendrá un beneficio fiscal. Pero lo que no te cuentan en el banco ni el señor de la Moncloa cuando contratas un plan de pensiones es que a la hora de rescatar el plan de pensiones, todo se integra en la base imponible (aportaciones + beneficios). El problema del rescate es que normalmente se rescata más dinero de lo que se ha aportado, lo que puede ocasionar que paguemos un tipo marginal superior a lo que pagábamos antes de rescatar el plan. Y los beneficios obtenidos en la inversión en el plan también tributan a ese tipo marginal, que es mayor que la tributación de otras inversiones financieras que están entre el 19% y el 21%.

“La rentabilidad de los planes de pensiones deja mucho que desear, según los estudios”

Adicionalmente, la vida es muy larga y nos pueden pasar infinidad de cosas que nos requieran tener liquidez para poder afrontar distintas situaciones. Los planes de pensiones no pueden ser rescatados (ni aún tributando todo y más) a no ser que entres en alguna de las pocas excepciones para poder rescatar el plan antes de tiempo: paro de larga duración, enfermedad grave y liquidez por antigüedad de las aportaciones (que permitirá desde 1 de enero 2025 solicitar el reembolso de participaciones con una antigüedad mínima de 10 años).

Por último, la rentabilidad de los planes de pensiones deja mucho que desear. Me remito al estudio realizado por el profesor del IESE Pablo Fernández López, Isabel Fernández de la Universidad de Navarra y el investigador independiente Pablo Fernández Acín, “Rentabilidad de los fondos de pensiones en España. 2002-2017”. En el periodo diciembre 2002- diciembre 2017, la rentabilidad del IBEX fue del 226% (8,19% promedio anual) y la de los bonos del Estado a 15 años 97% (promedio anual 4,61%). Sin embargo, la rentabilidad media de los fondos de pensiones fue 60% (promedio anual 3,03%). Entre los 356 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo 4 superaron la rentabilidad del Ibex 35 y 47 la de los bonos del Estado a 15 años. Un fondo tuvo rentabilidad negativa.

Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a las siguientes conclusiones:

1. Es necesario que cada uno de nosotros pensemos en nuestra jubilación considerando la posibilidad de que cobremos nada o casi nada.

2. Si todavía no tenemos un fondo de pensiones, es más rentable abrir una cuenta de ahorro con varios fondos (en función del riesgo que vayamos a asumir según la edad que tenemos).

3. Si tienes ya un plan de pensiones, asegúrate de que es uno bueno, es decir, analízalo con todos los datos sobre los fondos que puedes consultar en el estudio mencionado y no te conformes con el que te ofrezcan en tu entidad financiera. Y si no encontráis ninguno que realmente te convenza, no realices más aportaciones, ahorra por tu cuenta.

Arantza Virós es socio director de Neo Inversiones Financieras, EAFI