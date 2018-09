Las productoras de marihuana norteamericanas repuntan un 200% en Bolsa en sólo un año

La marihuana está de moda... en Bolsa La primera ETF de marihuana sube un 250% desde su nacimiento

La marihuana quita neuronas pero suma billetes. Eso es lo que deberá pensar gran parte de los inversores de Wall Street que se está forrando a costa de la popular planta, cuyas empresas productoras repuntan en Bolsa cerca de un 200% en las últimas 52 semanas.

Aurora Cannabis (15,7%), Canopy Growth Corp (12,5%), Aphria Inc (10,1%), GW Pharmaceuticals PLC (7,9%), Cronos Group Inc (7,1%), Scotts Miracle-Gro (6,1%), Green Organic Dutchman Holding (4,77%), Hexo Corp (3,93%), Tilray Inc (3,7%) y CannTrust Holdings Inc (3,3%) son las diez empresas estadounidenses y canadienses por las que apuesta la ETF Horizons Medical Marijuana Life Science, que apuesta por acciones relacionadas con la marihuana medicinal y su producción.

El 4 de abril de 2017 fue cuando debutó, a un precio de 10 dólares, la ETF de marihuana bajo el símbolo HMMJ. Lo hizo en la Bolsa de Toronto, y en sus primeros compases ya se había revalorizado más de un 5%. Hoy, casi un año y medio después, sus títulos ya valen 25 euros, lo que supone una revalorización del 250% desde el nacimiento de Horizons Medical Marijuana Life Science.

Según el presidente de la gestora del fondo, Steve Hawkins, “HMMJ es una manera para que los inversores puedan acceder a la industria de la marihuana con un control transparente y con una diversificación en empresas”. Además, asegura que la industria de la marihuana médica “está creciendo rápidamente en América del Norte”.

Los expertos consultados por OKDIARIO advierten de un problema que arrastra el fondo, y es que cotiza en dólares canadienses, pero replica a un índice cuyo precio está en dólares americanos, lo que convierte al Horizon Medical Marijuana Life Sciences en una ETF vulnerable al tipo de cambio.

Los empresarios, sabedores de este fenómeno que bien podría tratarse de una burbuja, no dejan de sacar a Bolsa compañías relacionadas con el cannabis. De hecho, la danesa StenoCare ya se prepara para cotizar en Copenhague el próximo mes.

El renovado interés por la planta responde a sus posibles beneficios, que varios científicos confirman, como para la epilepsia, la esclerosis múltiple o el dolor crónico.