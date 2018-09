El Ibex 35 no logra lucir este miércoles un tono positivo, tras haber iniciado la sesión con una caída del 0,13%. El selectivo español no consigue recuperar los 9.300 puntos y sigue sufriendo los daños de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. No obstante, el protagonista de la sesión de hoy es Inditex, uno de los pesos pesados del índice, que ha presentado resultados.

Las grandes plazas europeas amanecieron esta sesión en tono positivo, pero con tímidas subidas a la espera de la reunión de tipos que el Banco Central Europeo (BCE) celebrará mañana, jueves. Se trata de la primera después del verano, pero los analistas apuntan a que la institución mantendrá sus medidas de política monetaria.

En este contexto, Fráncfort abría con alzas del 0,2% y París del 0,3%, mientras que Londres despertaba plano.

Aunque en los primeros compases de la sesión, Inditex lideraba las caídas, el gigante textil se ha dado la vuelta pronto y ha pasado a liderar las subidas gracias a sus cuentas en las que ha registrado un beneficio de 1.409 millones de euros, un 3%, y unas ventas que superaron por primera vez los 12.000 millones de euros en un primer semestre.

En el arranque del día, en el lado de las pérdidas se situaban Red Eléctrica Corporación (-0,7%), Telefónica (-0,6%), Mediaset (-0,3%) e Iberdrola (-0,3%). Al margen de Inditex, en el lado contrario se colocaban ArcelorMittal (+0,8%), IAG (+0,6%), Grifols (+0,5%), Cellnex Telecom (+0,5%) y Acciona (+0,4%).

Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 79,21 dólares, mientras que el Texas se colocaba en los 69,75 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se situaba en 1,1581 ‘billetes verdes’, tras haber abierto en 1,1568 dólares.