Los expertos recomiendan el sector energético para invertir a la vuelta de vacaciones

Los expertos recomiendan petroleras Viscofan también gusta

Vuelta de vacaciones y vuelta a la rutina. Los inversores preparan sus carteras de cara al mes de septiembre tras el ya famoso ‘sell in may and go away’ (vende en mayo y vete -del mercado-). Pero, ¿dónde invertir?

Los expertos consultados por OKDIARIO se decantan por un sector fundamentalmente: utilities. Dentro del sector energético, el economista Javier Santacruz cree que una buena apuesta son las petroleras, “más aún cuando ahora sigan invirtiendo en hacer la competencia a las eléctricas tradicionales“.

Daniel García, analista de XTB, asegura que apuestan por compañías “sólidas con un toque más defensivo”. El sector de las utilities es el favorito del broker y dentro de él, destacan Red Eléctrica y Amadeus. “Ambas han campeado muy bien el temporal del verano. Especialmente Amadeus, que está prácticamente en máximos cerca de los 80 euros por acción. La subida es vertiginosa y más teniendo en cuenta cómo está cotizando el Ibex, en el entorno de los 9.600 puntos”.

Hasta que desaparezca la ‘nebulosa’ que empaña los mercados europeos, teniendo en cuenta la crisis que ensombrece la Casa Blanca y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, los valores defensivos parecen ser la mejor opción para los inversores. “De cara al último trimestre del año, apostaremos por algo más cíclico. Hasta la fecha, Amadeus, Viscofan y REE son las mejores opciones. Fuera del Mercado Continuo, Ence también parece buena opción ya que el comportamiento es excelente”, indica García.

Valores defensivos y, si pueden estar relacionados con el sector energético, mejor. Son los consejos que han dado a OKDIARIO tanto los expertos de XTB como el economista Javier Santacruz, que entiende que las petroleras tendrán que competir con el sector eléctrico, para lo cual tendrán que hacer grandes inversiones que, a su vez, impulsarán el precio de las acciones de las empresas pertenecientes a la industria.