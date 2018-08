Banco Santander reparte este miércoles más de mil millones en dividendos

Junio y julio son dos de los meses con mayor volumen en pago de dividendos. Sin embargo, algunas compañías esperan hasta agosto para retribuir a sus accionistas, como es el caso de Banco Santander, que este miércoles abona más de mil millones de euros en dividendos.

La entidad que preside Ana Botín abonará un dividendo de 0,065 euros por acción a cuenta de los beneficios del ejercicio 2018, según informó la propia entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La intención de Banco Santander es incrementar el pago de dividendo. Sin embargo, la incertidumbre que rodea al sector debido al impuesto a la banca que quiere implantar el Gobierno de Pedro Sánchez hace que las entidades deban ir con pies de plomo.

De hecho, hace unos días, el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, denunció la “desventaja” que supondría ese nuevo tributo. Sobre la posibilidad de trasladar la sede fuera de España o replantearse su política de precios y dividendos, no quiso pronunciarse: “Eso es altamente especulativo. Como no sé lo que va a pasar, no sé lo que voy a hacer”.

“Tenemos que tomar decisiones acordes con los datos encima de la mesa, no hay ninguna intención de hacer algo o no, dependiendo de lo que se haga tendremos que tomar las decisiones que convengan”, concluyó Álvarez.

El dividendo correspondiente a 2018 se abonará en cuatro pagos, tres en efectivo de 0,065 euros por acción y otro de 0,035 euros por título correspondiente al programa de dividendo flexible de la entidad, que permite a los accionistas recibir el dividendo en acciones.

Para 2019, la intención de la entidad financiera es acabar con el dividendo flexible y abonar el dividendo íntegramente en efectivo en dos pagos, uno a cuenta en noviembre y otro complementario en mayo del año siguiente.

Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.752 millones de euros en el primer semestre de 2018, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, tras registrar un cargo de 300 millones de euros por los costes de integración de Banco Popular