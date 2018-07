Naturgy quiere jugar un papel en Europa y se plantea compras o fusiones para crecer

El presidente ejecutivo de Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), Francisco Reynés, asegura que la compañía “quiere jugar un papel en la reordenación del sector en Europa” y que está abierta a estudiar operaciones de fusión o compra.

“A mi departamento financiero le he dicho que lo mire todo, hay que mirarlo todo para poder decir sí o no a algo”, explica el directivo en una entrevista que publica este miércoles el diario Expansión, en la que subraya, en cualquier caso, que el grupo no está dispuesto a “hacer cualquier cosa o a crecer por crecer”.

“Crecer no debe ser una obsesión, es una opción. Eso nos da mucha libertad”, afirma Reynés. El máximo responsable de Naturgy, que asumió el cargo hace seis meses en sustitución de Isidro Fainé, también pide “estabilidad” al nuevo Gobierno y se muestra dispuesto a cerrar nucleares si lo reclama el Ejecutivo.

Sobre la sede social de Naturgy, que la compañía trasladó a Madrid el pasado mes de octubre, Reynés recuerda que “el consejo decidió en su día trasladar la sede y será el consejo el que decida si la traslada de nuevo”. “Estamos bien representados donde estamos porque una compañía como la nuestra no tiene una sede, tiene muchas”, apunta el directivo.