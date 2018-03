Abertis saldrá del Ibex 35: estas son las compañías que aspiran a ocupar su lugar en el selectivo

El acuerdo alcanzado entre ACS y Atlantia para repartirse Abertis dejará un hueco libre en el Ibex 35. El Comité Asesor Técnico del Ibex tendrá que decidir en función de la capitalización, el volumen y otros criterios quién sustituye a la concesionaria de autopistas en el principal selectivo español. Catalana Occidente, Gestamp, Prosegur o Zardoya Otis cumplen con los requisitos mínimos.

El Ibex 35 es un índice que engloba las 35 empresas más importantes de nuestro país. Sin embargo, no necesariamente son las más grandes. Y es que uno de los criterios más importantes para que una compañía entre en el selectivo es el volumen de negociación.

Los requisitos para acceder al selecto club de los 35 también recogen que el tamaño de la compañía sea superior a un 0,3% del valor medio del Ibex durante los seis meses precedentes a la reunión del Comité Técnico (se producen dos al año). Sin embargo, este criterio tan sólo es un corte y, una vez superado, es mucho menos relevante que el volumen.

De hecho, hay compañías con una elevada capitalización que tienen un volumen de negociación muy reducido, y eso se debe a que gran parte de su capital se concentra en unas pocas manos. El free float es el porcentaje de acciones de una compañía que es susceptible de ser negociado en Bolsa de forma habitual, por lo que si es muy bajo el volumen también lo será.

En ese sentido, Grupo Catalana Occidente es la compañía de mayor capitalización que se encuentra fuera del Ibex. De hecho, supera a varias de las 35 ‘elegidas’. Sin embargo, su volumen negociado es notablemente inferior al de empresas como Acciona, Acerinox, Meliá, Viscofan o DIA.

Gestamp, Prosegur y Zardoya Otis son otras compañías cuya capitalización supera a muchas de esas empresas instauradas en el selectivo y, además, disfrutan de un volumen negociado superior al de Catalana Occidente. Una de las que se encuentra bajo el foco, señala Felipe López, analista de SelfBank, es Cie Automotive. La empresa de componentes de automoción disfruta de un volumen medio negociado similar al de Viscofan y una capitalización superior.

MásMóvil es otra de las compañías que más atención está atrayendo. Su capitalización bursátil es cercana a la de Viscofan y en los últimos meses el volumen ha sido superior. Sin embargo, ha dado el salto hace muy poco al Mercado Continuo, por lo que sería demasiado precipitado su incursión en el Ibex 35.

“Realmente no hay favoritos, no se puede saber. El Comité mira la capitalización, requisito necesario pero no suficiente, y la liquidez. El volumen de una compañía lo podemos saber, pero no todo el volumen computa como liquidez, por eso no se puede saber una favorita. Todo lo que sea nombrar una compañía favorita sería especular”, concluye el analista de XTB Álvaro Giménez-Cuenca.

No obstante, la salida de Abertis no se llevará a cabo hasta que no se cierre por completo la operación y se materialice lo acordado entre ACS y Atlantia. Así, el Comité Asesor Técnico del Ibex tendrá varias semanas para tomar la decisión de cuál de las compañías que cumplen con los criterios de corte será la elegida para ocupar el lugar de la concesionaria de autopistas.