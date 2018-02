El ‘nadalazo’ hace perder a las energéticas 7.000 millones en Bolsa

El sector energético español ha perdido en Bolsa 7.000 millones de euros desde que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, plantease la modificación regulatoria que ha generado la enmienda a la Ley de la Sequía con la que se pretende reducir en 285 millones de euros anuales los ingresos de las distribuidoras de gas y otro tanto la actividad de comercialización de electricidad.

Desde que se conoció la intención del Gobierno de llevar a cabo esta nueva vuelta de tuerca regulatoria, todas las compañías del sector han visto reducida notablemente su capitalización bursátil por el ajuste en los ingresos regulados en el que trabaja el Ministerio.

En términos absolutos, la que más ha perdido en Bolsa es Iberdrola, cuyo valor en Bolsa es a cierre de sesión de este jueves 3.700 millones de euros inferior al que tenía antes de conocerse la enmienda. Tras Iberdrola se sitúa Endesa, que ha caído 1.175 millones en el mismo período.

La capitalización de Gas Natural, por su parte, se ha visto reducida en 980 millones de euros; la de Red Eléctrica en 670 millones y la de Enagás en 450 millones. En total, el sector energético español ha perdido unos 7.000 millones en Bolsa desde el ‘nadalazo’.

Los servicios de análisis de entidades como Deutsche Bank o JB Capital Markets emitieron hace unos días sendos informes a sus clientes en los que se critica “el enésimo cambio en las reglas del juego durante el partido” del Gobierno. Y es que el actual sistema de retribución fue aprobado en 2014 y está vigente hasta finales de 2020. El Gobierno, escudándose en un supuesto déficit del sistema de transporte de gas, vuelve a cargar contra las empresas, generando incertidumbre regulatoria e inseguridad jurídica.

No obstante, Francisco Arco, analista de XTB, considera que hay que ser prudentes ante estas caídas: “Todo esto son movimientos especulativos por parte de grandes gestoras de capital. La realidad es que hasta finales de 2019 para las eléctricas y 2020 para las gasísticas no vamos a tener nada encima de la mesa. Hasta que eso no ocurra, el mercado se va a comportar de una manera muy errática”.

“Tener utilities en cartera es algo necesario y positivo si se quiere diversificar. Siempre y cuando uno no pierda las estructuras de medio y largo plazo alcistas hay que tener el valor en cartera. Esta situación es una oportunidad de compra a medio plazo“, concluye Arco.

El borrador en el que trabaja el Ministerio de Energía prevé introducir ajustes en los costes regulados del sistema energético, especialmente centrados en la retribución de la actividad de distribución y transporte.

El gabinete dirigido por Álvaro Nadal ha mostrado este documento a los grupos políticos con el fin de que pueda ser incluido dentro del proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía.

El cambio supondría adelantar a 2019 la opción de revisar la retribución para las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento básico y distribución. El actual periodo regulatorio expira el 31 de diciembre de 2020.

Esta nueva propuesta normativa se suma al proyecto de Real Decreto por el cual el ministro quiere prohibir el cierre de centrales de generación de electricidad aunque sean deficitarias, sin permitir que las compañías tomen sus decisiones con criterios de mercado. Esta medida golpeará también a las cuentas de la compañías en los próximos ejercicios si logra ser refrendada por los grupos parlamentarios.

CVC exige a Repsol una cláusula ‘antinadal’

Esta propuesta de cambio normativo está generando un gran revuelo en el mercado. Sin ir más lejos, está provocando tensiones en algunas operaciones de importante magnitud, como es el caso de la venta de la participación que Repsol tiene en Gas Natural.

CVC Capital Partners está tensando la negociación con la petrolera española para adquirir el 20% de Gas Natural, una operación que fue adelantada por OKDIARIO el pasado 19 de diciembre.

El fondo de inversión exige a la petrolera una cláusula que le proteja del recorte de ingresos a la distribución de gas que pretende imponer el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

En concreto, CVC quiere limitar el impacto de 200 millones de euros anuales que tendría en los ingresos de Gas Natural Fenosa la decisión de Nadal de adelantar la revisión de los precios del sistema de retribución.

Fuentes cercanas al Consejo de Administración de Repsol indican que CVC ha solicitado que el acuerdo de compraventa del 20% de Gas Natural incluya una cláusula que rebaje el precio final de la transacción si la reforma normativa impulsada por Nadal consigue el suficiente apoyo parlamentario.