El tiempo del bitcoin: La divisa convertida en inversión

Era uno de los momentos más esperado por algunos y más temidos por otros. La salida, con éxito, del bitcoin al mercado. Una divisa virtual que fue creada como un intercambio de ‘cash’ digital entre iguales y que, según el director técnico de Check Point para España, Eusebio Nieva, se está utilizando como “una inversión y esto le resta propósito.”

El bitcoin se acaba de estrenar con fuertes subidas en el mercado de futuros de Chicago. En su debut, el precio se ha disparado más de un 10 % hasta los 1,99 millones de yenes (17.594 dólares/14.938 euros).

Se trata de una divisa que no está respaldad por ningún regular ni banco central, por lo que no tiene una manipulación. Es decir, se mueve por el valor del mercado. Para Eusebio Nieva “valores locos que se están viendo ahora no se ajustan a ninguna medida socioeconómica”.

Esta falta de control tradicional provoca, como explica el director técnico de Check Point para España, que “tradicional la moneda puede sufrir especulación o comportamientos no deseados, se comporta más como acciones de unas compañías.”

En el día de su debut, la moneda no ha estado exenta de críticas. Uno de los primeros en reprobar el bitcoin ha sido el gobernador del Banco Nacional Austríaco y miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo, Ewald Nowotny, que asegura que no es una moneda como tal, y aconseja no sobrestimarla. Su comercialización en un mercado de futuros “no dice nada sobre el valor intrínseco (de la moneda). También hay contratos futuros de mitades de panza de cerdo”.

Las grandes empresas no reconocen al bitcoin

Amazon, el mayor distribuidor del mundo no reconoce, a día de hoy esta moneda. Un hecho que según Nieva “Resta operatividad. Si no puedo convertir el dinero virtual en bienes tangibles, le resta atractivo”. Un fenómeno que no sólo afecta al usuario, también a las grandes empresas “No se aceptan, de momento, por temas de volatilidad.”

Sólo el tiempo dirá si el bitcoin se convierte en la moneda del futuro, aunque muchos lo dudan. Eusebio Nieva es uno de ellos, sin embargo asegura que “parte de la tecnología que subyace del bitcoin, como puede ser el Blockchain, es la que nos va a ayudar en el futuro.”