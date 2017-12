El Ibex 35 cierra plano pero consigue retener los 10.200 puntos

El Ibex 35 cierra plano con subidas del 0,03%, pero se hace fuerte y logra conservar los 10.200 puntos básicos. La Bolsa de Madrid ha protagonizado una jornada de vaivenes, pues el selectivo ha abierto sus puertas con retrocesos, aunque a media sesión aproximadamente se ha dado la vuelta impulsada por las ganancias de Gas Natural.

Las compañías más capitalizadas del Ibex 35 han cerrado la sesión de forma diversa, Repsol ha subido el 0,64 %; BBVA el 0,31 % e Iberdrola el 0,12 %, mientras Inditex ha perdido el 0,64 %; Banco Santander el 0,34 % y Telefónica el 0,15 %

Los repuntes los ha protagonizado Gas Natural Fenosa con alzas de más del 3%. El valor se ha disparado debido a los rumores de la posible desinversión de Repsol en la compañía de la que posee el 20%.

La jornada del lunes estuvo dominada por los números verdes de Inditex, a solo una semana de presentar resultados, pero este martes se ha decantado por ligeros recortes, aunque lucha por retener los 30 euros y se mantiene fuerte en cuanto a capitalización. Además, este martes los analistas de Renta 4 creen que la compañía textil va a mostrar unas tasas de crecimiento más moderadas en su tercer trimestre fiscal y que seguirá sufriendo el impacto negativo de la fortaleza del euro.

La banca, por su parte, presenta tono mixto con Bankia cerrando con pérdidas de un punto porcentual y con BBVA en el lado de las ganancias con alzas del 0,7%. Un día en el que, además, Santander ha anunciado que va a limitar la remuneración que reciben los clientes de su cuenta corriente 1-2-3, debido a la presión de los tipos de interés ultrabajos en la zona euro.

Siemens Gamesa, por su parte, anulaba su ERE en España al final de la tarde de este lunes y, a pesar de ello, el valor ha cerrado el día con números rojos.

En Londres, el FTSE 100 ha cerrado con ganancias del 0,55% a pesar de que Reino Unido y la Unión Europea no llegaran a un acuerdo con respecto a la negociación de la primera fase del Brexit. No obstante, la libra esterlina se ha depreciado alrededor de un 0,2% frente al dólar. Hay varios puntos que están atascados en las conversaciones entre Theresa May y Bruselas como son los asuntos de inmigración, los acuerdos de comercio entre ambas zonas y el tratamiento de la frontera con Irlanda.

En cuanto a las materias primas, el barril de Brent cotiza con repuntes y alcanza los 62,47 dólares tras la decisión de recorte de producción de crudo de la OPEP.

En Wall Street, los principales índices bursátiles siguen la senda alcista de finales de la semana pasada tras la aprobación de la reforma fiscal y pendientes de que el texto sea debatido en el Congreso de EEUU.