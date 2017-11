El mercado apunta alto: espera que el Brent se dispare hasta los 70 dólares en 2018

El mercado apunta a las estrellas y espera que el barril de Brent, de referencia en Europa, se dispare hasta los 70 dólares en 2018. De ser así, en dos años la cotización se habría casi triplicado, pues en enero de 2016 el barril estaba fijado en los 26 dólares, a pesar del empeño de los países del cártel de la OPEP en regresar a los momentos de gloria de los 120 dólares.

El 30 de noviembre es una fecha que los países de la OPEP y Rusia tienen bien marcado en la agenda. El cártel se reúne en Viena, donde ubica su sede, para discutir si habrá o no una extensión de la reducción del bombeo más allá del mes de marzo.

Alexander Londoño, analista-colaborador del bróker ActivTrades, señala que es posible que con la extensión del programa de recortes de producción “los precios del petróleo se fortalezcan temporalmente y alcancen los niveles entre los 65 y 70 dólares por barril durante el próximo año”

En las últimas semanas, sobre todo tras la redada contra la corrupción en Arabia Saudita, el precio del Brent se ha disparado hasta los 64 dólares, aunque este viernes la sesión la cerró con un ligero retroceso del 0,4% hasta los 63,62 dólares. No obstante, el rally del crudo durante las últimas semanas que el Brent ha tocado con los dedos niveles que no se obtenían desde el verano de 2015.

La cotización del Brent, aunque depende poderosamente de que el cártel congele la producción del oro negro durante más tiempo, también debe contar con la producción de petróleo en suelo estadounidense. La semana pasada las reservas de crudo de Estados Unidos subieron la semana pasada en 2,2 millones de barriles y se situaron en 457,1 millones, según datos del Departamento de Energía.

En cualquier caso, Arabia Saudita, que hace siempre todo a lo grande, no va a dejar que nada empañe la salida a Bolsa en 2018 de su petrolera estatal Aramco, según explica el analista de Self Bank, Felipe López-Gálvez. Inicialmente, según anunció el príncipe heredero, Mohamed ben Salmán, las acciones saltarán a cotizar en Tadawul (la Bolsa saudita) y en una o dos plataformas bursátiles extranjeras en la segunda mitad del año que viene, aunque estas plazas aún no se han determinado.

Ha comenzado la cuenta atrás y a Aramco le salen pretendientes por todas partes, desde el presidente Donald Trump hasta la primera ministra Theresa May. La capitalización de la petrolera saudita es, según el príncipe heredero, de 2 billones de dólares, y en el 2018 saldrá a bolsa el 5% de sus acciones.

Would very much appreciate Saudi Arabia doing their IPO of Aramco with the New York Stock Exchange. Important to the United States!

