Las criptomonedas no dejan de crecer a pesar de las críticas: 168.500 millones de dólares

A pesar de tener a gran parte del mercado en contra las criptomonedas no dejan de crecer. Aunque sólo algunas se han convertido en referencia existen más de mil de estas divisas pues permiten comerciar fuera del circuito habitual. Algo muy interesante para según qué negocios y según qué comerciantes.

Aunque ya todo el mundo conoce el Bitcoin y el Ethereum como referencia de las llamadas criptomonedas en la actualidad hay más de 1.000 de estas divisas digitales sumando una capitalización de mercado de alrededor de 168.500 millones de dólares.

En 2012 el Banco Central Europeo (BCE) definió “moneda virtual” como un tipo de dinero no regulado, digital, que se emite y por lo general controlado por sus desarrolladores, y utilizado y aceptado entre los miembros de una comunidad virtual específica. La moneda digital, sin embargo, es una forma de moneda virtual que se crea y se almacena electrónicamente.

Las criptomonedas son un subconuunto de monedas digitales basadas en la criptografía y producidas por una red pública en lugar de cualquier gobierno, y que asegura que los pagos se envían y reciben de forma segura y anónima. Su origen procede del movimiento CyberPunk pues para ellos, la criptografía sirve como herramienta de cambio social y político.

Sea como fuere todas ellas juntas suman una capitalización de mercado de unos 168.500 millones de dólares, según coinmarketcap.com, el sitio web de referencia donde se puede seguir la evolución diaria de estas divisas.

La más conocida como hemos comentado es el Bitcoin con un volumen cercano a los 100.000 millones de dólares seguida de Etherun (algo más de 27.300) y en tercer lugar se encuentra Ripple (con cerca de 7.560 millones de dólares). Completan la lista Bitcoin Cash (5.374 dólares), Litecoin (2.942), Dash (2.054), Nem (1.799), BitConnect (1.469), Neo (1.366) y Monero (1.300)

Además no hay que olvidar que las criptomonedas se subdividen a su vez en altcoins, metacoins, appchains o appcoins.

En cualquier caso y a pesar de su éxito tienen importantes detractores. No sólo los gobiernos y los bancos centrales que ven en esta forma de pago un medio para esquivar impuestos y preguntas incómodas sobre la procedencia de estos fondos sino también a destacados personajes del sector financiero.

El último en pronunciarse sobre todo esto ha sido Jordan Belfort. Quizá por el nombre no le identifiquen pero si les digo que es la persona sobre la que se basó la película El lobo de Wall Street y sobre cómo este ex agente de bolsa operaba no tiene desperdicio. Desde su conocimiento del lado más oscuro del mercado ha alertado de que estas critpomonedas esconden “la estafa más grande que haya existido destinada a explotarle en la cara a la gente”.

Belfort, que pasó 22 meses en prisión por fraude de valores y lavado de dinero, asegura que “los promotores están perpetuando una estafa masiva de primer orden para todos”. “Probablemente el 85% de las personas ahí fuera no tiene malas intenciones, pero el problema es que si un cinco o un 10% intenta estafarte, es un jodido desastre”.

“No estoy diciendo que haya algo de malo en la idea de las criptomonedas, o incluso en los bulbos de tulipán (la primera crisis especulativa se produjo por el comercio de flores). Son las personas quienes luego se involucrarán y fastidiarán la idea”, considera Belfort, que se ha labrado una carrera como orador motivacional.