El Ibex 35 pierde los 10.200 puntos tras caer un 0,7%

El Ibex 35 cierra con recortes del 0,74% hasta los 10.197 puntos básicos. La Bolsa no ha logrado remontar el vuelo en toda la jornada de este jueves, todos los valores se han tenido de rojo con la banca catalana y las compañías ligadas al turismo como Meliá Hotels o Colonial liderando los números rojos.

El día ha estado marcado por el nuevo capítulo en la tensión entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras la misiva enviada por Carles Puigdemont a Moncloa y la inminente llegada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de la región la incertidumbre se ha instalado entre los inversores.

Las consecuencias de este nuevo encontronazo entre Cataluña y Madrid ha arrastrado al Ibex 35 a terreno negativo, a excepción de algunos valores como Siemens Gamesa y Cellnex.

De los grandes valores, sólo Iberdrola ha subido, un 0,27 %, mientras que el resto ha registrado caídas: Telefónica ha perdido el 1,56 %; Banco Santander el 1,21 %; Inditex el 1,17 %; BBVA el 0,76 % y Repsol ha repetido cotización.

En en lado de las ganancias se ha posicionado ACS, un día más tarde de conocer su contraopa a través Hotchief, para hacerse con Abertis y luchar contra Atlantia. Este jueves el Ministerio de Fomento ha aplaudido que el grupo de Florentino Pérez haya pedido autorización al Ejecutivo para pujar por la compañía de autopistas.

Recordemos que, aunque el Gobierno no tendría razones para manifestar su conformidad o no, sí que lo hará un informe de la Abogacía del Estado que podría garantizar la españolidad de Abertis para que no salga de España rumbo a capital italiano.

Meliá Hotels, como decimos, ha sido una de las compañías que mayores pérdidas ha tenido en la jornada. Exceltur, patronal del turismo, ha confirmado que el coste de la deriva independentista va a costar al sector alrededor de 1.200 millones de euros.