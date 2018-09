BBVA y Santander, en fase de reacción

Que la renta variable europea está siendo penalizada por los sectoriales bancarios y de automoción es tan evidente como que, pese a ello, los principales selectivos europeos (Ibex 35, Dax, Cac 40 , Eurostoxx 50) siguen soportados. Y esta es la buena noticia. Hablamos de los soportes de medio plazo, los de verdad. Aquellos que podrían provocar movimientos importantes en caso de ser perdidos.

Y es que tanto el Eurostoxx Banks (SX7E) como el Stoxx Europe 600 Banks (SX7R) se han movido con contundencia a la baja rompiendo soportes de medio plazo (mínimos de abril). Esto es inquietante habida cuenta de que como estas caídas se prologuen en el tiempo podrían, llegado el caso, provocar una ruptura de los equivalentes de las bolsas europeas. De todo ello les hablamos a diario desde Tradersecrets.es

No es de extrañar que si tienen algún tipo de inversión en renta variable puedan estar sufriendo y de lo lindo según en donde estén invertidos pese a que a este lado del Atlántico las bolsas estén soportadas y al otro lado, en subida libre. En el caso que nos ocupa, si en sus carteras tienen bancos.

El movimiento que tanto el SX7E como el SX7R están realizando es idéntico al de BBVA y Banco Santander. Y no entramos en cuestiones de corto plazo. Eso ahora, no nos importa. Adjuntamos dos gráficos comparativos en velas/barras mensuales de estos sectoriales y de los dos grandes referentes bancarios españoles.

En términos netos, los sectoriales bancarios no avanzan desde marzo de 2017. Así que podemos afirmar que desde entonces, ambos se encuentran en fase reacción/ajuste al tramo alcista previo. Podríamos pensar que las turbulencias en Turquía son parte de la causa. Solo en el año 2018, y tomando para su cálculo el máximo y el mínimo del año, la depreciación de la lira turca alcanza ya prácticamente el 80%.

Y sí, ambos sectoriales alcanzaron máximos no sostenibles en enero de 2018. Pudiera ser… Si observan el gráfico mensual BBVA y Santander verán que es un calco del de los sectoriales. Es más, la vela/barra mensual de agosto es idéntica en los cuatro charts y es “la que manda”.

Así que mientras los precios no crucen por encima de los máximos de las mismas (en todos ellos) no piensen en recuperaciones sostenibles en el tiempo. Eso sí, si ello ocurriere, olvídense de la crisis turca y céntrense en el proceso de normalización monetaria del BCE. Piensen en positivo. No hace falta llenar de líneas los gráficos.

Web: Trader Secrets

Contacto: gortega@tradersecrets.es

Colaborador: CMC Markets

Twitter: @Ortega_Gerardo