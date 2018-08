¿Qué es la estrategia ‘pump and dump’?

En un mercado muy volátil y especulativo, los grandes inversores poseen un poder superior a los que no lo son. Décadas atrás, cuando no existía una regulación como la actual, había quien realizaba acciones de “pump and dump”.

El esquema, desde un punto de vista teórico, es sencillo: un inversor o grupo de inversores con cierta relevancia introducen en el mercado un activo o empresa que, realmente, no tiene detrás una estructura o valor real. Ahora bien, a través de los medios que disponen, aseguran que se trata de una oportunidad e inviertan en ella. Ello provoca que, detrás suyo, una gran cantidad de inversores decidan poner también su dinero (lo que se llama “efecto pump”).

Gracias a ello, su precio se dispara en muy poco tiempo de forma artificial. Una vez se ha llegado a un valor muy alto, estos mismos inversores retiran de golpe y sin avisar su inversión. Como consecuencia, el valor de la empresa o activo cae de forma fulminante (“efecto dump”).

Con todo, los grandes inversionistas que generaron las acciones “pump and dump” consiguen unos beneficios muy altos, mientras que el resto de los inversores seguidores tienen que acarrear con unas pérdidas importantes.

¿Existe “pump and dump” en las criptomonedas?

Las estrategias de este tipo, en los mercados regulados, están teóricamente prohibidas. Por lo tanto, los grandes inversores lo tienen más complicado que hace unas décadas para generar demanda artificial. Ahora bien, el mercado de las criptomonedas es totalmente centralizado y aún no existe una regulación financiera que lo controle. Este hecho, junto con la alta volatilidad que sufre y la inexistencia de un respaldo sólido detrás de determinados criptoactivos, convierte el mercado de las criptomonedas en un lugar abonado a este tipo de acciones. Las nuevas tecnologías, además, permiten a los inversores especulativos de este tipo comunicarse y ponerse de acuerdo para cambiar de forma exagerada el valor de un criptoactivo.

Normalmente, se desarrollan estrategias de este tipo en criptomonedas con bajo valor de mercado y poca capitalización, ya que con las otras es más complicado hacerlo. Por lo tanto, si de repente nos encontramos con una exagerada subida de valor en una criptomoneda, no debemos de invertir solamente por este hecho. Como en cualquier inversión, hay que realizar un estudio para conocer si realmente este crecimiento se da por un motivo específico o se trata de una estrategia especulativa de pump and dump.