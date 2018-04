Sabadell, Santander y Mutua Madrileña lideran la rentabilidad de los fondos institucionales este año

Tres fondos de Banco Sabadell, Banco Santander y Mutua Madrileña conforman el podio de fondos institucionales con mejor rentabilidad en lo que llevamos de 2018, según el ranking elaborado por la agencia Morningstar.

En lo que va de año, el fondo con mejor rentabilidad es el ‘Sabadell América Latina Bolsa Premier FI’, con un acumulado del 4,06%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría ‘RV Latinoamérica’ y su exposición en renta variable será superior al 75%.

A su vez, el 75% de esa renta variable se destina a mercados de acciones radicados en países de Latinoamérica o en otros mercados que negocien activos emitidos por entidades procedentes de países latinoamericanos. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

En segundo lugar, con una revalorización del 0,75%, se sitúa ‘Santander Renta Fija I FI’, que invierte en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos) tomando como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spain Government 1-10yr (G5E0 Index).

Tal como recoge Morningstar, tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos pertenecen a la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes que pertenezcan a este grupo).

La calidad crediticia de los activos será, al menos, media (rating mínimo BBB- según S&P o equivalentes). No obstante, hasta un máximo del 5% de los activos podrán tener baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso no tener rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior.

Cerrando el podio de fondos institucionales se encuentra ‘Mutuafondo Fortaleza E FI’, de Mutua Madrileña, que acumula una revalorización en lo que va de año del 0,38%. Toma como referencia la rentabilidad del índice 25% MSCI Global en euros, 45% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 30% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index).

La exposición a renta variable oscila entre el 0 y el 50% del total (habitualmente en torno al 25% y puede superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.