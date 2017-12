Los 5 mejores fondos de inversión españoles con mayor rentabilidad en 2017

En España hay multitud de fondos de inversión que superan con creces el 20% de rentabilidad en lo que llevamos de 2017. Japón, China o Europa. Cada uno se mueve en su propio mercado con el objetivo de sacar la mayor rentabilidad posible y la agencia calificadora de fondos Morningstar así lo recoge en su ranking.

El fondo con mejor recorrido es el ‘Japan Deep Value Fund’, que acumula una revalorización del 35,2%. La gestión funciona de la siguiente manera: toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Price Index (TOPIX) denominado en euros, que es el índice de renta variable japonesa que pondera los precios de la totalidad de las empresas que negocian en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio. El fondo invierte sobre todo en los sectores de industria y tecnología.

En segundo lugar se sitúa ‘BBVA Bolsa China FI’, con una rentabilidad acumulada en lo que va de año del 31,16%. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Zhong Hua. El fondo invierte directa o indirectamente al menos el 75% de la exposición total en renta variable de paises asíaticos (excluyendo Japón).

Además, al menos el 75% de la exposición en renta variable está invertida en valores de emisores asiáticos ligados económicamente a la región china, principalmente Hong Kong, Taiwán, Singapur y China. El riesgo divisa puede ser superior al 30% de la exposición total.

Cerrando el podio de mejores fondos de inversión está ‘Merchfondo FI’, que acumula un revalorización del 30,17% hasta noviembre. En este fondo, la exposición a la renta variable y a la renta fija no están limitadas y puede invertir en cualquier mercado.

La inversión en renta variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización bursátil. Los sectores en los que más exposición tiene ‘Merchfondo’ son Tecnología, Salud y Servicios Financieros.

El cuarto fondo de inversión con mayor rentabilidad acumulada desde enero es ‘Algar Global Fund FI’, que acumula una revalorización del 26,95%. El fondo invierte Insitiuciones de Inversión Colectivas (IIC) financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IIC no armonizadas.

Tal como recoge la calificadora de fondos, ‘Algar Global Fund FI’ también invierte, directa o indirectamente, en Renta Variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los gestores seleccionan los activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.