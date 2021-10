La compañía energética española Iberdrola planea invertir, a través de su filial británica Scottish Power, 7.090 millones de euros adicionales en la construcción del parque eólico marino East Anglia Hub (este de Inglaterra), avanzó hoy el Gobierno británico. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunciará este martes 18 nuevas inversiones extranjeras en el Reino Unido por valor de 9.700 millones de libras (12.650 millones de euros). El proyecto de Iberdrola representa más de la mitad de los fondos anunciados.

El parque eólico de East Anglia, del que ya se ha construido la primera fase, servirá para ofrecer energía «verde» a 2,7 millones de hogares en el Reino Unido y creará 7.000 puestos de trabajo, indicó en un comunicado el Gobierno británico, que recalcó se están todavía tramitando los permisos necesarios para dar luz verde definitiva a las siguientes fases del proyecto.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó, según la misma nota, que la compañía «comparte la ambición» del plan publicado por el Gobierno británico en noviembre de 2020 para impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables.

«Ante el marco de trabajo estable y predecible del Reino Unido, estamos comprometidos a jugar nuestro papel», sostuvo Galán. «Nuestra inversión de 6.000 millones de libras en el East Anglia Hub sería un paso significativo para lograr que haya suficiente energía eólica marina para ofrecer energía a todos los hogares británicos en 2030», afirmó el presidente de Iberdrola.

La primera fase del proyecto, el parque East Anglia One, está situada a 43 kilómetros de la costa de Suffolk (Inglaterra), tiene una capacidad de 714 megavatios (MW) y fue terminada en julio de 2020. En el conjunto del East Anglia Hub, que incluye otras tres instalaciones -East Anglia One North; East Anglia Two y East Anglia Three-, Iberdrola aspira a instalar turbinas capaces de generar 3,1 gigavatios (GW).

La inversión de Iberdrola en el parque eólico anunciada este martes se suma a los 10.000 millones de libras (unos 11.800 millones de euros) que Iberdrola preveía dedicar al Reino Unido entre 2020 y 2025. En el marco de la Cumbre Global de Inversión que se celebrará este martes en Londres, Johnon prevé anunciar otros 17 proyectos internacionales en el Reino Unido, entre ellos el plan de la estadounidense Prologis de invertir 1.500 millones de libras (1.770 millones de euros) en infraestructuras de almacenamiento sostenibles en Inglaterra.

Viridor, firma británica integrada en el grupo estadounidense KKR, invertirá por su parte hasta 1.180 millones de euros en tecnología de descarbonización , y la turca Eren Paper dedicará 500 millones de libras (590 millones de euros) a una planta de cartón reciclado en Gales.

«Los principales inversores del mundo han comprendido el enorme potencial que tiene el Reino Unido para el crecimiento y la innovación de las industrias del futuro», afirmó el primer ministro británico, según el comunicado. La ministra británica de Comercio Internacional, Anne-Marie Trevelyan, dijo por su parte que las nuevas inversiones que ha captado el Reino Unido «crearán empleos, impulsarán la economía, la prosperidad y fomentarán el equilibrio territorial en el país»