La junta de accionistas de International Airlines Goup (IAG), al que pertenecen Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, que se celebrará en Madrid el próximo 26 de junio, votará emitir nuevas acciones a través de una ampliación de su capital social. Así, la empresa busca la autorización al consejo de administración para ello y para excluir el derecho de suscripción preferente en relación con esos movimientos del capital y deuda hasta un máximo del 10% sin restricción alguna y hasta otro 10% adicional, que deberá destinarse a una adquisición o inversión de capital específica.

En general, la junta analizará la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2023, aunque todavía no ha desvelado si retomará el dividendo.

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, aseguraba hace unas semanas que teniendo en cuenta la tendencia positiva que se aprecia para la compañía en 2024, esperaba recuperar «pronto» el reparto de beneficios entre sus accionistas.

Nuevas acciones de IAG y dividendo

«Si todo continúa como está, vamos a anunciar pronto la forma en la que vamos a retribuir al accionista, bien a través de dividendos o en la forma en la que el consejo determine que es la más apropiada», explicó Gallego durante su participación en unas jornadas informativas.

La compañía ya había adelantado en su Capital Market Day (CMD) a finales de noviembre que la reanudación del dividendo estaba entre sus planes futuros, aunque evitó especificar fechas concretas. «Ahora mismo, tal y como están las cosas, somos positivos y vemos que el año está evolucionando muy positivamente», explicó el consejero delegado.

Durante la junta, el consejo de administración propondrá la reelección de todos los consejeros, con la excepción del consejero no ejecutivo dominical, Giles Agutter, quien no se presentará a la reelección. Para cubrir su vacante, se someterá a votación el nombramiento de Bruno Matheu como consejero no ejecutivo dominical, conforme a la propuesta del accionista Qatar Airways Group.

El orden del día de la junta también incluye la aprobación de las cuentas anuales y los informes de gestión de la sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio de 2023, así como la aprobación de la gestión del consejo de administración.

Además, los accionistas votarán la autorización al consejo de administración para aumentar el capital social y emitir títulos, además de la posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con estos movimientos de capital y deuda.

Los accionistas de la compañía procederán también a la votación de la reelección de Luis Gallego como consejero ejecutivo, así como a la reelección de Javier Ferrán como consejero no ejecutivo independiente.

IAG multiplicó por seis su beneficio neto en 2023, hasta los 2.655 millones de euros, tras haber ganado 431 millones de euros en el ejercicio anterior. Durante este año, IAG logró aumentar sus ingresos en un 27,7%, alcanzando los 29.453 millones de euros, de los cuales 25.810 millones procedieron de ingresos por pasaje, lo que representa un incremento del 32,6%.

Por otro lado, los gastos aumentaron un 19,1%, llegando a los 25.946 millones de euros. En cuanto al margen de explotación, alcanzó el 11,9%, lo que supone un aumento de 6,5 puntos porcentuales.

El beneficio de explotación de IAG alcanzó los 3.507 millones de euros, casi triplicando la cifra del año anterior y superando incluso la registrada en 2019, antes del impacto de la pandemia, cuando fue de 3.253 millones de euros.

Por otro lado, la deuda financiera del grupo al 31 de diciembre de 2023 ascendía a 16.082 millones de euros, lo que representa una reducción del 19,5% en comparación con el año anterior. En España, los negocios del grupo generaron aproximadamente unos 1.400 millones de euros de beneficio de explotación, más del doble que en 2022. Estos resultados permiten que IAG se plantee ahora una ampliación de capital y la emisión de nuevas acciones.