Hay una razón por la que no te ha llegado la declaración de la renta y no es buena

El pasado viernes, día 30 de junio, terminó el plazo de presentación de la Declaración de la Renta, una fecha marcada en rojo en el calendario de todos los contribuyentes y que puede ser el inicio de muchos problemas para quienes no la presentaron aunque debían hacerlo. Si todavía no te ha llegado la devolución de la renta, sigue leyendo y te contamos por qué… lo más probable es que no sea nada nuevo.

¿Por qué Hacienda retiene la devolución de la renta?

Lo habitual al hacer la renta es que, si te sale a devolver, recibas la cantidad en tu cuenta en unos días, pero lo cierto es que hay muchas personas que, a pesar de haber pasado varios meses desde su presentación, no han recibido aún la devolución. Es importante destacar que detrás de un gran retraso siempre hay un motivo, o varios.

Se calcula que unas 350.000 devoluciones de la renta están bloqueadas por la Agencia Tributaria y no se han gestionado aún para devolver esos importes a cada persona correspondiente, unas cantidades que se estiman en unos 500 millones de euros. Aunque los datos son grandes, hay unas 100.000 declaraciones menos retenidas que a estas alturas del año pasado, lo cual es significativo.

Cuando Hacienda retiene la devolución de la renta se debe en la práctica totalidad de los casos a que existe una deuda y se va a utilizar ese dinero para saldarla, tanto con la Agencia Tributaria como con otras Administraciones Públicas, por ejemplo una multa de tráfico que no has pagado o algún impuesto pendiente que no has abonado en el plazo establecido.

Si tu devolución no te ha llegado todavía, contacta con Hacienda para saber el motivo, puede ser que aún no la hayan gestionado, pero lo más probable es que la tengas retenida, o bien por una deuda o bien porque se ha detectado alguna anomalía y la están analizando con todo detalle para comprobar que es correcta.

¿Cómo evitar que te retengan la renta?

Para evitar que Hacienda te retenga la devolución de la renta, lo mejor que puedes hacer a partir de la próxima campaña es asegurarte de que estás al día y no tienes deudas antes de presentarla, así se te ingresará sin ningún problema, siempre y cuando esté correcta y no haya que investigarla más de la cuenta, por el motivo que sea. Lo que está claro es que la Agencia Tributaria no se retrasar «porque sí» en los pagos, si no te llega, es por un motivo claro, y nunca suele ser positivo para el contribuyente.