Hacienda te vigila de cerca: el truco para saber lo que haces con tu dinero

En el panorama post-pandemia, el uso del dinero en efectivo se desvanece gradualmente, aunque persisten aquellos que prefieren manejar monedas y billetes, ya sea para transacciones diarias o para resguardar sus ahorros sin ingresarlos en una cuenta bancaria.

Hacienda avisa del dinero en efectivo

Inicialmente, guardar dinero en efectivo en el hogar no constituye un delito, ya que no afecta la cantidad de impuestos a pagar ni incide en la declaración del IRPF. Sin embargo, la única condición establecida para resguardarlo en casa radica en la capacidad de justificar su origen. En este escenario, Hacienda implementa estrategias para monitorizar el efectivo en circulación en el país, apoyándose principalmente en las entidades financieras.

El Artículo 93 de la Ley General Tributaria establece que las entidades financieras están obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes y justificantes relevantes para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Este enfoque de supervisión cercana sobre las transacciones con dinero físico busca prevenir delitos como el blanqueamiento de dinero proveniente del narcotráfico, la venta ilícita de armas, el fraude y el desfalco.

De hecho, se han implementado métodos más estrictos para regular los pagos en efectivo. Anteriormente, era posible realizar pagos en efectivo de hasta 2.500 euros, pero a partir de 2021, esta cifra se redujo a 1.000 euros. A pesar de ello, poseer billetes de 500 euros no es ilegal, a pesar de que desde 2019, el Banco de España ha dejado de emitir estos billetes.

Hacienda controla los movimientos reportados por las entidades bancarias, específicamente aquellos que involucran depósitos o retiros de 3.000 euros o más, así como cualquier transacción que haga uso de un billete de 500 euros. También se observa con sospecha la inactividad en cuentas que permanecen sin movimientos durante cierto tiempo.

La clave para evitar problemas con Hacienda reside en la declaración de la renta. Es crucial incluir en el borrador la cantidad total de dinero en efectivo resguardado en casa y clarificar su origen para evitar posibles implicaciones fiscales. Es este procedimiento el que puede prevenir sanciones o inconvenientes futuros con la administración tributaria.

Límites dinero en efectivo

Actualmente, existen límites definidos para el manejo de efectivo en España. El transporte de dinero en efectivo dentro del país tiene un límite establecido en 100.000 euros. En caso de movilizar esta cantidad o una superior a nivel nacional, se requiere realizar una declaración correspondiente. Por otro lado, para la «entrada o salida en territorio nacional» desde el extranjero, se establece un límite de 10.000 euros.

Para controlar posibles fraudes, los pagos en efectivo también cuentan con un límite que la nueva normativa ha reducido a 1.000 euros. Según lo detallado en la Ley 11/2021, de 9 de julio, adquirir un producto o servicio con un valor superior a esta cifra requiere utilizar otro medio de pago como tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

«Desde el 11 de julio de 2021, no está permitido realizar pagos en efectivo por operaciones que alcancen o superen los 1.000 euros o su equivalente en moneda extranjera, cuando alguna de las partes actúe como empresario o profesional. En el caso de que el pagador sea una persona física que justifique no tener su residencia fiscal en España y no actúe como empresario o profesional, este límite se eleva a 10.000 euros», explican desde el Banco de España.

La implementación de estos límites busca reducir posibles riesgos asociados al manejo de efectivo, como el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Estas medidas se suman a los esfuerzos regulatorios destinados a promover transacciones financieras más transparentes y a prevenir el uso indebido de grandes sumas de dinero en efectivo, fomentando en su lugar el uso de medios de pago más rastreables y seguros.