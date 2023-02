Guía para entender el ‘boom’ de las letras del Tesoro

Las letras del Tesoro se han convertido en la mejor inversión sin riesgo, como informó OKDIARIO, al ofrecer una rentabilidad superior al 3%. Esto ha provocado un boom entre la ciudadanía, que se ha lanzado a comprar letras hasta el punto de formar colas en las oficinas del Banco de España (que ha tenido que dar cita previa para poder atender la avalancha). Aquí les explicamos todo lo que necesita saber para apuntarse a la inversión de moda. Eso sí, tenga claro que, aunque son totalmente seguras y pagan más que cualquier otra alternativa, no se va a hacer rico con ellas.

Qué son las letras del Tesoro

Las letras del Tesoro son títulos de deuda pública, es decir, la forma que tiene el Estado de pedir dinero prestado a los inversores para financiar el déficit público (diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado). Dicho de otra forma, son un préstamo que usted le hace al Estado, y que éste le devuelve con intereses al cabo de un plazo. Para reconocer esa deuda que España tiene con usted, el Tesoro le entrega un título (la letra). Eso sí, en la era digital no es un papel físico, sino una anotación en cuenta electrónica.

Rentabilidad de las letras del Tesoro

El boom actual tiene detrás la fuerte subida de la rentabilidad de las letras, cuyo interés alcanza el 3% a un plazo de un año, su nivel más alto desde 2012. Es decir, si usted invierte 10.000 euros, dentro de un año el Tesoro le devolverá 10.300 euros. Algunos de estos títulos se emiten «al descuento», es decir, le descuentan los 300 euros al comprarlas -usted paga 9.700 euros- y, al cabo del año, el Tesoro le devuelve 10.000. También se puede invertir a un plazo menor, como seis meses; en ese caso, la rentabilidad que ofrecen actualmente es del 2,6%.

Esta elevada rentabilidad se explica por el despilfarro de Pedro Sánchez, que no deja de incrementar la deuda pública hasta marcar máximos históricos. Ante esta situación, los grandes inversores exigen unos intereses más altos por prestarle dinero al Gobierno. Por supuesto, hay otras alternativas que ofrecen mayor rentabilidad potencial, como la Bolsa (que sube un 10% en lo que va de año), pero tienen riesgo de perder el dinero.

Cómo y dónde comprar letras del Tesoro

Como para pagar las multas de tráfico, el Estado nos lo pone muy fácil para prestarle dinero. Se puede comprar letras del Tesoro cómodamente en Internet. Todos los bancos y brokers las ofrecen, aunque, eso sí, cobran una comisión por la operación. La mejor opción es comprarlas directamente en la web del Tesoro, donde las comisiones son mucho menores. Requiere DNI electrónico o certificado Clave (el que usamos para hacer la declaración de la renta).

La única complejidad es que hay que abrirse una cuenta en el Banco de España (no vale la de su banco). Y eso no puede hacerse online, a pesar de que estemos en 2023. Por eso, no hay más remedio que pedir cita en las oficinas que el supervisor bancario tiene en cada provincia: se solicita en esta página. Sólo se requiere el DNI u otro documento que acredite la identidad y la residencia en España.

Cómo recuperar lo invertido en letras del Tesoro

Si uno quiere mantener la inversión hasta el vencimiento del plazo, no hay que hacer nada: el Tesoro le ingresará el dinero en su cuenta. Ahora bien, si usted necesita el dinero antes de tiempo, lo puede recuperar en cualquier momento, ya que las letras cuentan con liquidez absoluta. Simplemente, debe venderlas en el Tesoro o en su banco (donde las haya comprado). El único pero es que hay que venderlas al precio al que están en el mercado, puesto que cotizan a diario. Y, si Sánchez tiene que seguir subiendo la rentabilidad de las letras en el futuro, las que se vendan hoy valdrán menos mañana (ya que serán menos rentables que las nuevas). No obstante, en estos títulos a plazos tan cortos las variaciones de precio suelen ser bastante pequeñas.

Qué riesgo tienen las letras del Tesoro

Ninguno, puesto que cuentan con la garantía del Estado y los Estados, por definición, no pueden quebrar. Además, ningún banco ni emisor de bonos puede tener un rating (calificación de solvencia) superior al del Reino de España. Por tanto, nadie en España puede ofrecer mayor garantía que el Estado. Sí, es cierto que ha habido casos de países que no han sido capaces de devolver su deuda, como Argentina: es lo que se llama default (impago). Pero si España incurriera en default, el menor de nuestros problemas sería recuperar el dinero invertido en letras, porque habría una catástrofe económica.

La diferencia entre letras del Tesoro y bonos

La única diferencia es el plazo, ya que el sistema es el mismo: son títulos que reconocen que un inversor le ha prestado dinero al Estado y su derecho a recuperarlo con intereses. Las letras tienen plazos más cortos, hasta 18 meses. La deuda con un plazo entre 18 meses y 10 años se denomina bonos y la que se emite a un plazo mayor, obligaciones. Usted también puede invertir en bonos y obligaciones si lo desea con la misma operativa que las letras. De hecho, cuanto mayor sea el plazo, más intereses pagan. Pero, en este caso, asume un riesgo mayor de fluctuación del precio a lo largo de la vida del bono en caso de que necesite recuperar su dinero en algún momento. Si mantiene los títulos hasta el vencimiento, tampoco hay riesgo, ya que el Tesoro le devolverá su inversión con los intereses correspondientes.