El polémico rescate con dinero público de la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra guarda un regalo para sus accionistas: un pago inicial de 4 millones de euros que saldrán del capital de la compañía, pese a que éste necesita reforzarse con 34 de los 53 millones de dinero público entregados. Además, este pago no tiene ninguna condición a priori, sino sólo restablecer el equilibrio patrimonial en 2027 si las cuentas de la empresa siguen en números rojos para entonces.

En la propuesta elevada por la SEPI el 2 de marzo al Fondo de Apoyo a la Solvencia d eEmpresas Estratégicas a favor del rescate de Plus Ultra, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se establece en el punto 76 que «debe destacarse que la compañía asume en los acuerdos del apoyo financiero público temporal la ejecución de una reducción de capital por importe de cuatro millones de euros (4.000.000 €) en 2021 (compromiso adquirido por los accionistas de la compañía) a efectos de evitar riesgos patrimoniales durante la ejecución del plan de viabilidad».

Se entiende -el texto no lo aclara- que los riesgos patrimoniales a los que se refiere afectan al patrimonio de los socios de Plus Ultra, no al erario público español. Esto implica que, para evitar que los números rojos se lleven por delante el capital que han puesto los socios en Plus Ultra, éstos recuperan inicialmente 4 millones que pueden poner a buen recaudo. El capital suscrito de la aerolínea en el momento del rescate ascendía a 12,27 millones según la citada propuesta, por lo que esta medida les permite salvar un tercio de su inversión.

El Gobierno no tenía por qué respetar este compromiso de los accionistas, ya que puede imponer las condiciones que desee a cambio del rescate con dinero público. A cambio de este regalo, lo único que exige la SEPI es «el compromiso de los accionistas de instrumentar en 2027 con cualquier herramienta válida (ampliación de capital, reducción de capital, préstamo participativo, etc.) el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la potencial beneficiaria, en el caso de que fuera necesario, tras el rembolso [sic] de la ayuda».

Accionistas próximos a Maduro

Los principales accionistas de Plus Ultra y beneficiarios de esta medida son los venezolanos Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie Harbie, todos ellos cercanos al régimen de Nicolás Maduro y con relaciones bastante estrechas con su vicepresidenta, la famosa Delcy Rodríguez que se reunió en Barajas con el exministro José Luis Ábalos sin pisar suelo español, y con la esposa de Maduro, Cilia Flores. Controlan el 47% del capital a través de la sociedad Snip Aviation, aunque algunos medios elevan este porcentaje hasta el 56,8%.

El entonces presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora (la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le estaba guardando el puesto de presidente a su protegido, el imputado Vicente Fernández Guerrero), firmante de la propuesta, no da ninguna explicación sobre por qué la SEPI admite esta reducción de capital a la vez que inyecta en los fondos propios de Plus Ultra 34 de los 53 millones del rescate en forma de préstamo participativo (que computa como capital a efectos de solvencia).

Al no ofrecerse más explicaciones, algunas fuentes especulan con que este regalo puede tener relación con la operación por la que Plus Ultra entregó el único avión que tenía en propiedad a algunos de sus socios como dación de pago de una emisión de deuda a la que la empresa no podía hacer frente.

Esta prebenda se añade al hecho de que el rescate de Plus Ultra vulnera las dos principales condiciones para acceder a las ayudas del fondo de la SEPI: que los problemas sean puntuales derivados del covid y que se trate de una empresa estratégica a nivel nacional o regional. Ninguna de las dos se da en el caso de la pequeña aerolínea de capital venezolano, si bien Lora hace grandes esfuerzos en su propuesta, sobre todo para justificar su carácter estratégico. Se basa en su sector de actividad y su importancia para el turismo, así como en el hecho de que su desaparición provocaría una situación de oligopolio en determinadas rutas (más grave aún si se acaban fusionando Iberia y Air Europa).