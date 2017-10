El mercado de las telecomunicaciones está revuelto. Tras un verano en el que las tarifas móviles han sido las principales protagonistas del sector, en otoño son los paquetes de Internet clásicos los que están cambiando el panorama nacional. ¿Qué está sucediendo ahora mismo y cómo podemos aprovecharlo? Desde el comparador ADSL de HelpMyCash.com nos dan las claves para aprovechar las ofertas de Internet más destacadas.

Si buscamos un combinado clásico de Internet y fijo, debemos tener claro que el precio que deberemos asumir es de entre 30 y 33 euros al mes. Gracias a las promociones, todas las operadoras se mueven en estos precios para sus propuestas más básicas de ADSL y fibra óptica (a 50 MB). Ahora bien, este coste va ligado a un compromiso de permanencia de 12 meses. ¿Qué pasa una vez pasa este período de gracia? Si decidimos quedarnos en la misma teleco, nuestra factura puede incrementarse hasta un 60 % o, lo que es lo mismo, unos 270 euros al año.

Con esta diferencia, no es de extrañar que tras la permanencia la mayoría de los consumidores empecemos a buscar otra empresa a la que trasladar nuestro contrato. Para evitarlo, desde Vodafone han decidido rebajar el coste de base de sus productos clásicos 12 euros mensuales. Es decir, su versión más básica una vez cumplida la permanencia ya no costará 50 euros/mes, sino 38 euros/mes. Con este movimiento, Vodafone se posiciona como la segunda mejor oferta del mercado, solo por detrás de MásMóvil que mantiene su precio estable año tras año en 29,99 euros/mes.

Adiós permanencia, adiós

Pero si el principal freno es la propia permanencia, existe una compañía que este mismo mes ha tomado la decisión de permitir que sus clientes decidan si quieren esta cláusula o no. Hablamos de Pepephone, que vuelve a la carga reinventando su oferta de fibra óptica.

Pese a que la de lunares no empezó con buen pie, no ha querido esperar más y ha creado dos tipos de contratos: uno con permanencia, pero sin que se apliquen costes de alta a instalación y otro sin permanencia y con 90 euros de coste inicial. En ambos casos, el paquete nos incluye la conexión a través de fibra óptica a 100 MB por 34 euros al mes. Eso sí, recordemos que esta compañía no incluye el teléfono fijo.

Mejores condiciones en el móvil

Finalmente, otra que no ha querido perder la ocasión de atraer miradas es Orange. La naranja vuelve a mejorar su oferta Love añadiendo, en esta ocasión, una línea móvil adicional gratis en sus combinados de ADSL (o fibra), fijo y móvil. Esta propuesta se suma a otra mucho más interesante que nos permite disfrutar de fibra óptica a 300 MB al precio de 50 MB.

En resumen, el combinado más básico de Orange ahora cuenta con fibra óptica a 300 MB, fijo, tarifa de móvil con llamadas ilimitadas y 3 GB por 39,16 euros/mes (seis meses, luego 48,95 euros/mes). Además, una segunda línea de móvil gratis durante todo un año.

¿Bajada de precios para cerrar el año?

Los últimos movimientos de las telecos nos dejan un panorama ideal para iniciar una guerra de precios con el que cerrar el año por todo lo alto. Y lo mejor aún podría estar por llegar, ya que Jazztel tiene pendiente la actualización de todo su catálogo en los próximos días.

Por el momento, la operadora no ha filtrado los precios que tendrán sus nuevos combos, pero sí ha señalado que llegará a ofrecer hasta 400 MB simétricos con su fibra óptica y la opción de eliminar el compromiso de permanencia. En definitiva, todo apunta a que el principio de noviembre puede traer más de un reajuste para equiparar los últimos movimientos de Vodafone, Orange y Jazztel. ¿Se atreverán Movistar o MásMóvil a responder?