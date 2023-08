Estos pensionistas pueden ganar hasta 3.400 euros. Es un complemento especial que no es para todos

En España hay más de 10 millones de pensionistas que cada mes reciben puntualmente su pensión, ya sea de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares, sin duda se trata de unos ingresos que son imprescindibles en la gran mayoría de los casos para el sustento de la persona que la recibe y de su familia. Te contamos cuál es el complemento de más de 3.000 euros para pensionistas que no todos pueden pedir pero que si cumples los requisitos te vendrá de perlas poder recibirlo… ¡toma nota!.

Este es el complemento para pensionistas de más de 3.000 euros

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), es el organismo que se encarga de gestionar las pensiones no contributivas en España, aquellas que cobran las personas que se han jubilado sin haber cotizado el tiempo necesario para tener una pensión contributiva o que están afectadas por invalidez. Estas pensiones suelen ser bajas en comparación con las contributivas, por lo que en algunos casos se puede pedir un complemento de 3.392 euros anuales que a cualquiera le va a venir de maravilla.

Según se informa en la página web del IMSERSO, «la pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente”. En este 2023, estas pensiones tienen una cuantía de 484,61 euros mensuales, por lo que no llegan ni a la mitad del Salario Mínimo Interprofesional, que este año está fijado en 1.080 euros al mes.

Para aumentar el importe de la pensión no contributiva, en algunos casos se puede solicitar el complemento de «necesidad de otra persona», que tiene una cuantía de 242,31 euros al mes (3.392,27 euros al año), siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos, que son los siguientes:

Personas que hayan cumplido 65 años de edad.

Personas que no hayan cotizado lo suficiente y estén cobrando o vayan a cobrar una pensión no contributiva de jubilación.

Haber residido durante los últimos 10 años en España.

Carecer de rentas o ingresos suficientes.

Acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 75%.

Es importante destacar que el complemento de «necesidad de otra persona» se otorga únicamente cuando se acredita la mencionada discapacidad, si cumples todos los anteriores requisitos pero ese no, no será posible recibirla.