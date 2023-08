El error que cometemos al pedir la copia de la tarjeta. El Banco de España lanza una alerta

Según el ‘Estudio sobre Hábitos en el Uso del Efectivo 2022’, el dinero en efectivo continúa siendo el medio de pago que se usa con mayor frecuencia, seguido por la tarjeta y los dispositivos móviles. Sin embargo, el uso de la tarjeta y los dispositivos móviles ha aumentado exponencialmente en los últimos años, sobre todo desde el inicio de la pandemia del Covid-19, razón por la cual el Banco de España ha avisado a través de un blog de un fallo muy común al pedir la copia de la tarjeta.

Pedir copia de la tarjeta: ¿Si o no?

Cuando nos preguntan si queremos copia al pagar con tarjeta, en la gran mayoría de casos respondemos que no. Sin embargo, esto puede generar problemas si queremos comprobar que nos han cobrado la cantidad adecuada, ya que no hay ningún recibo para demostrar que esto es así. Esta situación afecta a los pagos más pequeños. Y es que cuando pagamos menos de 50 euros con tarjeta, no es necesario introducir el PIN, así que ni siquiera miramos lo que nos están cobrando.

«Antes de responder negativamente, asegúrate de que te han cobrado la cantidad adecuada y que figura así en la pantalla del TPV. Esto es algo obvio, se trata de mirar lo que pagas. Sin embargo, en la actualidad, con la generalización del uso de los pagos contactless para pequeños importes, en los que basta con acercar la tarjeta al TPV y automáticamente te hacen el cargo sin necesidad de introducir el PIN, puede que a veces actúes de forma automática y ni mires lo que te cobran», sostiene el Banco de España.

La entidad lanza la siguiente recomendación: «Cuando hagas un pago contactless, al acercar tu tarjeta al TPV comprueba el importe que figura en la pantalla y asegúrate de que es correcto. La copia puede servirte para llevar un control adecuado de tus gastos».

Y añade: «Guarda el ticket de compra del comercio. Así podrás comprobar que el importe del cargo de la tarjeta coincide con el de la compra. Recuerda que en muchos comercios existe la posibilidad de obtener un ticket electrónico».

También aconseja revisar los cargos de la tarjeta en la cuenta bancaria para llevar un control de las operaciones y preguntar a la entidad sobre la posibilidad de que nos envíen un mensaje SMS cada vez que se realice algún cargo en la tarjeta. La gran mayoría de bancos ofrecen este servicio.