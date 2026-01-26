La aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez e investigada por presunto blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos, Plus Ultra, sigue expandiéndose en España. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la compañía ha anunciado una nueva ruta entre el madrileño Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Buenos Aires (Argentina).

Este mismo mes, la empresa comunicó la mejora de las conexiones con Caracas (Venezuela) de manera indirecta, a través de reforzar sus vuelos hasta Cartagena de Indias (Colombia), lugar en el que tiene vuelo directo hacia la capital venezolana.

Plus Ultra asegura que la nueva ruta a Buenos Aires estará disponible «a partir de mayo». Tras ello, tendrá «cuatro frecuencias semanales» entre Madrid y la capital argentina. En el precio final, la compañía incluirá de forma automática «maletas facturadas».

El pasado 5 de enero, la compañía anunció el refuerzo de vuelos tras el «notable aumento de pasajeros con destino final en Centroamérica y el Caribe que utilizan Cartagena de Indias como punto de conexión». No obstante, la empresa mantiene suspendidas sus rutas directas con Venezuela hasta el 31 de enero, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

De esta forma, busca diferenciarse de la competencia en los vuelos transatlánticos a través de precios más económicos. Según declara la propia aerolínea, ellos tienen «el mejor servicio a bordo». Sin embargo, detrás de todo esto se esconde una gran polémica.

Investigación a Plus Ultra

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ya investigó el rescate de Plus Ultra y acabó archivando las actuaciones por un tema de plazos, ha reabierto la investigación a la aerolínea a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos.

En concreto, la juez ha abierto una pieza separada que está declarada secreta. La instructora ordenó a los agentes de la UDEF el registro de la sede central de Plus Ultra, ubicada en Madrid. Fuentes de la empresa aseguraron a este periódico que se dio el día libre a los empleados y los agentes les pidieron que dejaran los dispositivos electrónicos encendidos. Estuvieron durante horas haciendo volcados.

Por otro lado, el Partido Popular ha anunciado este mismo lunes la creación de una nueva comisión de investigación en el Senado, centrada en la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para intentar dilucidar si el Gobierno «pudo beneficiar» con el «pago de favores» al narcodictador venezolano Nicolás Maduro, a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.

En una rueda de prensa en el Senado, la portavoz del PP Alicia García ha trasmitido la intención de la formación, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, así como la convocatoria por parte de los populares de un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El motivo de la citación de ambas vicepresidentas del Gobierno de Sánchez se explica por la vinculación de sus respectivos ministerios, que están «bajo sospecha» por «la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro».