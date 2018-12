Banco Sabadell rechaza una fusión con Bankia por la participación pública

Banco Sabadell no quiere fusionarse con Bankia al menos hasta que el FROB, es decir, el Estado, deje de ser su máximo accionista.

Josep Oliu rechaza una posible operación con Bankia por su máximo accionista: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ostenta un 61,4% del capital de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.

Banco Sabadell no se encontraría cómodo con el Estado en una hipotética fusión con Bankia. Independientemente de quién gobierne, la entidad que preside Josep Oliu no quiere tener como compañero de viaje a un ente público, como es el FROB. Fuentes conocedoras apuntan que, aunque a día de hoy no hay nada sobre la mesa, una operación entre las entidades que presiden Oliu y Goirigolzarri no tiene futuro. Además, señalan las mismas fuentes, cabe recordar que el sector financiero se encuentra en mínimos, lo que dificulta, a priori, una operación de este tipo.

Pero lo cierto es que una fusión entre Bankia y Banco Sabadell tendría bastante sentido, tal y como reconocen distintas fuentes del mercado a OKDIARIO, que apuntan a la Comunidad Valenciana como la única región en la que sendas entidades tienen fuerte presencia. A Bankia, en este sentido, le interesaría entrar en Cataluña por la puerta que les abriría Oliu, mientras que Banco Sabadell haría lo propio en Madrid.

¿BBVA?

José Ignacio Goirigolzarri reconoció en la sede del Financial Times que Bankia podría ser un objetivo corporativo. De hecho, admitió que BBVA podía ser uno de los grupos con los que más encajaría una supuesta operación. OKDIARIO lleva tiempo advirtiendo de que, si hay alguna operación factible con la entidad pública, esa es con BBVA, dado, sobre todo, el sueño que tiene el ex-BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, de presidir algún día el banco azul.

Así, el rechazo de Banco Sabadell a fusionarse con BBVA encaja a José Ignacio Goirigolzarri, que no se baja de su sueño dorado. Aquel que ansía desde que Francisco González, procedente de Argentaria, optara en 2009 por permanecer como presidente de la entidad resultante de la fusión que desembocó en el nacimiento de BBVA. Por aquel entonces, el hoy presidente de Bankia llevaba 30 años trabajando en la entidad, precedente de Banco Bilbao, y vio cómo su sueño se venía abajo.

Flirteos

Llama la atención, en este sentido, que justo el día que salió a la luz que Unicaja y Liberbank estaban explorando una posible fusión, tal y como había avanzado con anterioridad OKDIARIO, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, y su homólogo en Bankia, José Sevilla, aseguraron que aún quedaba espacio para un mayor grado de concentración en el sistema financiero español.

“Hay margen para la concentración a pesar de que el proceso de concentración ha sido brutal”, dijo Guardiola, que explicó que “el principal atractivo de una operación de fusión es el ahorro de costes”. Por su parte, Sevilla también admitió que aún quedaba espacio para más consolidación, pero explicó que aún dependería mucho del “entorno” y de la “voluntad” del sector.