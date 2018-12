Díaz Güell: “El sindicato de primos de El Corte Inglés seguirá enfrentándose en tribunales”

Carlos Díaz Güell ha escrito un libro sobre El Corte Inglés y sus enfrentamientos familiares, que este verano acabaron con la salida de Dimas Gimeno y el nombramiento de Jesús Nuño de la Rosa. Una historia en la que, asegura, hay mucho más de lo que ha salido a la opinión pública. El nombre de la obra es 'La historia oculta' de ECI

¿A qué se refiere con la historia oculta de El Corte Inglés?

El Corte Inglés no es una empresa cotizada y por tanto maneja y facilita la información que quiere, no la que obliga la norma ni la ley porque no tiene norma ni ley a la que responder. Lo que trato es de tratar como percha el problema de las empresas familiares, que las estadísticas dicen que no más allá del 2% de las empresas familiares aguantan con una estructura familiar más allá de la tercera generación. En ECI van 3 generaciones: César Rodriguez, Ramón Areces, Isidoro Álvarez, Dimas Gimeno. Todos se han designado a los siguientes y con Gimeno se rompió el asunto. A partir de ahí empieza el drama.

¿Qué pasa con las familias enfrentadas?

El sindicato de primos seguirá enfrentado en los tribunales. Una empresa familiar de éxito que entra en barrena por conflictos sucesores sin quitarle valor ni ningún tipo de importancia al hecho cierto de que las dos hijas de Isidoro son herederas universales pero Isidoro Álvarez había dejado claramente manifestado que quería que su sobrino Dimas fuera quien gestionara los grandes almacenes a su muerte. Todo eso que estaba comprometido se ha venido abajo de forma flagrante. Se mezclan odios, rencores, engaños, lo que de algún momento del libro lo califico como un ‘Falcon Crest’ a la española.

Desde mucho antes Isidoro convirtió a Dimas en su mano derecha, lo informó, lo transformó, no quería que fuera propietario porque al ser herederas universales las dos hijas, no lo iba a ser. Isidoro era muy complicado y muy complejo.

A Marta y Cristina Álvarez Guil no les gusta nada este favoritismo hacia Dimas, imagino.

Cuando Isidoro matrimonia con María José no fue nadie a su boda de la familia de los Álvarez ni de la familia originaria. Ella contó siempre con la absoluto rechazo de la madre de Isidoro, tanto que no se atreve ni a comunicarle que se va a casar. Todo eso es importante para entender lo que viene después, al final todo eso se proyecta sobre una entidad y sobre un grupo empresarial que en mayor o menor medida incide en una situación que no es la más conveniente para una empresa que desde 2008 tiene una crisis muy gorda.

¿En qué circunstancias se va Dimas Gimeno?

Yo lo conozco de haberlo saludado un día y haber estado 40 segundos con él. La realidad es que en la historia que yo cuento, tengo la sensación de que Dimas Gimeno a través de otras demandas judiciales mantiene intactas sus exigencias con El Corte Inglés y lo que él entiende como sus derechos sobre la gestión de acuerdo a los designios de su tío.

¿Cómo funciona la Fundación Ramón Areces, accionista mayoritario de la marca?

Las estructuras de poder en El Corte Inglés gira en torno a Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echavarría, dos hombres en la guardia de corps de Isidoro. Desde la época de César Rodríguez, un hombre que se marcha de Asturias huyendo del hambre y se va a Cuba para amasar allí una gran fortuna, se hace común la sucesión directa de tíos a sobrinos. Después de César fueron Ramón Areces, Isidoro Álvarez y Dimas Gimeno.

Otro problema para las familias ha sido la dificultad para hacer liquidez vendiendo las acciones de ECI y calcular el valor de la empresa

Ha habido de todo, pero al final los que han querido vender lo han vendido, si había un precio que no era el que consideraban, se fijaba un precio de cara a la funcdación, de la misma forma que un árabe invirtió 1.000 millones en la empresa valorándola en 10.000 millones.

¿Ha hablado con mucha gente para realizar este libro?

Sí he hablado con mucha gente pero también es cierto que a la dirección de comunicación de El Corte Inglés, a José Luis Rodríguez Besada yo le pasé un amplio cuestionario. Consideraron que era de parte porque los temas y las preguntas no creo que fueran capciosas pero eran duros y dijeron que no querían participar.

¿Con quién no ha podido hablar?

Me ha faltado mucha opinión de quienes hoy manejan El Corte Inglés. Me hubiera sentado con Nuño de la rosa y con las hermanas si ellos hubieran querido, pero no han querido ninguno de ellos.

¿Que me puede contar del actual presidente, Jesús Nuño de la Rosa?

Ha demostrado un buen nivel profesional. Hace año tuvo un flirteo un noviazgo con una de las hermanas y eso no le gustaba a Isidoro, por lo que la obligó a irse a Inglaterra y a trabajar y estar un año separado de él porque no le gustaba la pareja. Esto refleja la personalidad complicada de Isidoro Álvarez..