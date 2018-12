Nuevo episodio de violencia entre conductores: así amenaza un VTC a un taxista con “rajarle”

Nuevo episodio de violencia entre taxistas y VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) en Madrid. En esta ocasión, ha sido el conductor de un Cabify quien ha amenazado a un taxista con “rajarle”, tal y como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a estas líneas, grabado, por cierto, por el cliente del taxi, que se encontraba en el interior del vehículo.

El conductor del VTC, pese a que es advertido de que está siendo grabado, no cesa en su empeño de agredir al taxista, al que amenaza con “rajarle” y cuyo vehículo patalea con violencia. “Me toca los cojones”, dice el conductor de Cabify cuando es advertido de que sigue siendo filmado con un teléfono móvil. Pese a que un hombre intenta tranquilizarle, el agresivo conductor no cesa en su empeño de agredir al taxista.

Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, advierte de que “el conductor VTC que amenazó de muerte con navaja en mano a un taxista que iba con cliente, le hemos identificado por la matrícula. Fue denunciado hace un año por una compañera a la que agredió, y salió otro taxista a defenderla. Se pegaron y salió perdiendo él, pero en los platós de televisión iba con la cara rota llorando con que le habían pegado varios taxistas. Es la misma matrícula, hemos buscado vídeos y fotos de aquella noticia y, efectivamente, es el mismo tipo”.

“Esto es lo que pasa cuando no hay pan para todos y te exprimen hasta que no puedes más, las consecuencias de la presión a la que están sometidos son conductores que trabajan bajo un estrés inaguantable las imágenes hablan por si solas ya está aquí la esclavitud del siglo XXI”, continúa Tito Álvarez, que recuerda que no es la primera vez que se dan este tipo de lamentables hechos.