Los fondos de Abu Dhabi y Singapur reservan 600 millones para una gran operación en Cellnex

Cellnex se plantea una gran ampliación de capital Un 6% de Cellnex pertenece al fondo de Singapur, y otro 6% al de Abu Dhabi

Cellnex cuenta con el apoyo de los fondos soberanos de Abu Dhabi y Singapur, dispuestos a poner 600 millones de euros -300 millones cada uno- para acometer una gran operación, tal y como han confirmado fuentes de la firma de telecomunicaciones a OKDIARIO, que admiten, además, que podrían hacer una ampliación de capital llegado el caso.

Los Benetton abrieron recientemente las puertas a dos nuevos socios en Cellnex a través de su holding Edizione, que cerró un acuerdo a través de su filial Sintonia para la venta de un 20% de las acciones de la sociedad Connect, propietaria de un 29,9% del capital de la compañía española de telecomunicaciones al fondo soberano de Singapur, y otro 20% al fondo soberano de Abu Dhabi. Parece complejo, pero a grandes rasgos esto implica que, del 29,9% que ostentan los Benetton, un 6% pertenece al fondo de Singapur, y otro 6% al de Abu Dhabi.

Cada uno de los dos fondos pagó 300 millones de euros por esta participación, y se comprometieron, tal y como ha podido saber OKDIARIO, a doblar su apuesta en caso de se cerrara una gran operación que implicaría una ampliación de capital.

En el sector se está produciendo un proceso de externalización de infraestructuras desde hace unos años. Vodafone, por ejemplo, ha reconocido -de forma verbal y a través de su consejero delegado- estar mirando y valorando qué hacer con sus infraestructuras, ya que la firma británica cuenta con muchísimas torres -55.000- en diferentes países.

Fuentes próximas a Cellnex han reconocido a OKDIARIO estar atentos a estos movimientos y estudian cualquier operación que un operador de red, como Vodafone, se pueda plantear. Eso sí, el primer paso lo tiene que dar el operador, no Cellnex. Una vez el operador decida que lo quiere poner en el mercado, además, se abrirían procesos competitivos, a los que la firma española de infraestructuras acudiría, siempre y cuando lo considerasen interesante. Más aún contando con el apoyo de los Benetton, y de los fondos soberanos de Abu Dhabi y Singapur.

Los Benetton también apoyarían

Los Benetton, a través de su holding, verbalizaron a finales del pasado mes de marzo que querían comprar el 29,9% de Cellnex, que en aquel momento estaba en manos de Abertis. La operación salió adelante a un precio de 21,5 euros por acción. Un importe que, en números redondos, asciende a 1.500 millones.

El holding de los Benetton puso sobre la mesa que no sólo compraba el 29,9%, sino que se comprometió a doblar esa inversión para acompañar cualquier proyecto de crecimiento que pudiera acometer Cellnex, tal y como han confirmado fuentes conocedoras a OKDIARIO. “Estamos dispuestos a acompañar cualquier tipo de operación de crecimiento doblando lo que nos gastamos para comprar ese 29,9%”, vinieron a decir los italianos.

“En ningún caso quiere decir que ese dinero vaya destinado a ninguna operación en concreto. No hay destino de ese dinero porque encima de la mesa no hay nada concreto. Que en un futuro se pueda acometer alguna operación de calado que precise de ese capital, pues lo veremos. A fecha de hoy no hay nada. Es un compromiso verbalizado”, explican a OKDIARIO fuentes conocedoras.