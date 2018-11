Riu Hoteles niega la entrada al Edificio España a los peritos de Baraka por falta de aviso

Los peritos de Baraka tenían previsto entrar en el Edificio España este mismo jueves El Juzgado 67 de Madrid decretó la "suspensión inmediata" de las obras el pasado viernes por riesgos en la seguridad del edificio Riu Hoteles y el Ayuntamiento de Madrid niegan que el inmueble esté en riesgo

Riu Hoteles envió anoche un burofax al Grupo Baraka, presidido por Trinitario Casanova, por el que negaba la entrada a los peritos designados por esta empresa para examinar las obras de remodelación del Edificio España, después de que el Juzgado 67 de Madrid decretara cautelarmente el pasado viernes la “suspensión inmediata” de los trabajos por riesgos para la seguridad del inmueble.

Fuentes de la cadena hotelera han confirmado a este diario que se envió ese burofax ante la falta de aviso con tiempo suficiente por parte de Baraka. “Necesitamos ser avisados antes para comunicarlo a nuestro jefe de obra y que permita la entrada al edificio”, explican estas fuentes.

Baraka tenía todo listo para que este jueves por la mañana sus peritos empezaran a examinar las obras para comprobar que se estaban realizando de acuerdo al proyecto inicial, base de su denuncia del 16 de octubre que ha dado origen a la paralización de los trabajos. Baraka actúa motivado por considerarse el dueño del espacio comercial de este proyecto -15.000 metros cuadrados-, algo que también niegan en Riu y que se está dirimiendo en otro proceso judicial distinto.

Según la denuncia de octubre presentada por Baraka, el dueño del edificio no está cumpliendo el plan inicial de reforzamiento del inmueble, motivo por el que el Arquitecto Director de la obra, el estudio RCCyP, abandonó el proyecto en junio pasado. Riu Hoteles y los arquitectos del Ayuntamiento de Madrid niegan que exista ningún riesgo para el edificio y aseguran que se están siguiendo todos los requisitos legales para la seguridad del edificio.

Intemac

Los peritos designados por Baraka pertenecen a la empresa Intemac. Esta compañía, experta en control de calidad de edificios -está analizando las razones del desmoronamiento del Hotel Ritz- ya realizó para Baraka a principios de 2017 el estudio inicial de lo que necesitaba el edificio para cumplir con la ley desde el punto de vista de la seguridad. Sobre ese informe se basó el estudio RCCyP para diseñar la obra.

El director general de Intemac, Jorge Ley, declaró a este diario a finales de octubre que “lo que podemos decir es que si no se hace el conjunto de actuaciones que decíamos nosotros en ese primer informe el Edificio España está fuera de la normativa y evidentemente hay un riesgo. Pero no podemos asegurar nada porque no estamos dentro de la obra”, señaló.

El proceso de peritaje podría alargarse más de un mes, lo que pondría en peligro los planes de Riu de abrir el hotel en la primavera. Fuentes de Riu han asegurado a este diario que desconocen cuánto puede durar este proceso. “Quedamos a la espera y a la orden de la juez, que marcará las acciones y tiempos”, explican.

Riu compró el Edificio España al Banco de Santander en junio de 2017 por 272 millones de euros. En la operación participó el Grupo Baraka, cuyas discrepancias con la hotelera balear han desencadenado un enfrentamiento entre ellos que amenaza el proyecto de abrir un centro comercial y un hotel de lujo en el inmueble.