Retiro dorado de los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada: a casa cobrando hasta la jubilación

La plantilla, con una media de edad de 55 años, consigue un acuerdo económico por el cual la empresa les pagará sus sueldos íntegros A cambio, Coca-Cola cerrará su planta de reciclaje en Madrid

Comisiones Obreras ha conseguido un acuerdo inusitado con Coca-Cola con el que tanto la compañía como los trabajadores aseguran que “se pone fin al conflicto social”. Básicamente, el acuerdo consiste en que la empresa cierra el llamado COIL (un centro logístico que había construido a regañadientes en el sur de Madrid) y manda a los trabajadores a sus casa con su sueldo íntegro hasta la edad de jubilación.

El sindicato ha indicado que Coca-Cola se compromete a reabrir una fábrica en Madrid (en un radio de 70 kilómetros). Sin embargo, la compañía niega ningún compromiso y sólo habrá reapertura “si la empresa cree que las condiciones lo permiten”, o sea que queda a su libre elección.

Para los trabajadores mayores de 52 años, Coca-Cola pagará el 93% del sueldo hasta que se jubilen

CCOO y su líder sindical Juan Carlos Asenjo han presentado el acuerdo de la siguiente manera: “Ante la posibilidad de que Coca-Cola no cumpla con ese compromiso de instalar una fábrica en base a su historial de no someterse a cumplir las resoluciones judiciales desde 2014 en Fuenlabrada, se ha incorporado al preacuerdo un plan social como garantía individual para toda la plantilla para ese supuesto, puesto que la plantilla será 7 años mayor que cuando estalló el ERE y el conflicto, la edad de la plantilla estaría en una media de 55 años, es una garantía personal en caso de no existir ese proyecto fabril”.

Por tanto, continúa el comunicado de los sindicalistas de Fuenlabrada -que han prolongado un conflicto con la compañía desde que en 2013 anunciara su plan de reordenación- habrá “cobro de salarios pactados con liberación de prestación de servicio a la empresa hasta la edad de jubilación de la plantilla, habiéndose acordado el abono del 80% del salario neto como media para el colectivo de menores de 52 años”. Para los mayores de 52 años -la edad de la mayoría de los que han negociado el acuerdo- el pago será del 93% del sueldo neto.

Para mayores de 61 años, extinción con indemnización y pago único pactado para su acceso a la jubilación.

Retiran las medidas judiciales

Tal y como había adelantado OKDIARIO, el objetivo por el que Coca-Cola iba a luchar de manera encarnizada era acabar con el conflicto aunque fuera a un alto coste económico.

A cambio de este pago de Coca-Cola, los trabajadores se comprometen a retirar sus medidas judiciales. Lo cuenta a OKDIARIO Juan Carlos Asenjo, que ha sido líder durante todos estos años para los sindicalistas de Fuenlabrada: “Es un preacuerdo que afecta de diferente forma en función de si hay procesos judiciales en los juzgados de Móstoles. A los mayores les afectaría teniendo que quitar las ejecuciones en los juzgados de Móstoles y todos podrían extinguir sus contratos de trabajo por esa vía y a los menores de 52 años les afecta de otra manera”.

Asenjo ha relatado como han buscado “unas garantías si la organización no reabre la fábrica, por lo que hemos conseguido el plan social”.

La situación todavía está pendiente de que los trabajadores la acepten.

Podemos lo celebra