Correos lanza un asistente virtual con voz masculina en respuesta a las campaña ‘Voces en Igualdad’

La campaña #Vocesenigualdad pide desfeminizar estos aparatos inteligentes Renfe, otra entidad nacional y pública, aún no se ha pronunciado acerca de si cambiará la entidad de su asistente virtual

Correos lanzará un asistente virtual con voz masculina en respuesta a la campaña #Vocesenigualdad, que pide desfeminizar estos aparatos inteligentes, emprendida por la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) y la agencia de publicidad tangoº. La compañía se ha adelantado a la petición de estas tres entidades y ha confirmado a través de su perfil de Twitter que, pronto, presentarán a Alberto como alternativa a su actual ‘asistente’ Sara.

En su punto de mira, hay otra empresa pública: Renfe. Los emprendedores de esta campaña realizarán una petición a la operadora ferroviaria para que cambie la entidad, incluya o proponga una nueva imagen y nombre asociados al asistente de su página web, Irene. Desde este periódico hemos intentado contactar con Renfe sin ningún éxito.

Oído cocina! Nos dicen en recursos humanos que están ya con el papeleo. Así que Sara, tenemos nuevo fichaje a la vista! En breve os presentaremos a Alberto!! 🙋‍♂️#VocesEnIgualdad — Correos (@Correos) November 28, 2018

El objetivo de esta campaña es abrir el debate y evidenciar lo que, en ocasiones, pasamos por alto: “hay que reflexionar acerca de hasta qué punto los estereotipos de género están instaurados en nuestro día a día. Lo online no deja de ser una prolongación o énfasis de nuestra realidad offline. En la era digital existe tanto machismo como dentro de cada uno de nosotros. Pero creemos que el camino también se puede hacer a la inversa: cambiar nuestro mundo digital para hacernos cambiar a nosotros mismos”, explican los creadores de la campaña Jesús Flete Díaz, copy creativo, y Alejandro Jarne, director de arte en Tango.

“La tecnología no discrimina. Es un medio y, en función del uso que se haga de ella, puede discriminar a la mujer o no hacerlo”

Los encargados de plasmar en el papel frases como “Alexa, hazme la compra”; “Cortana, envía un email” o “Aura, ponme el fútbol”, van más allá y se pondrán en contacto con todas las empresas que forman parte de esta campaña: Apple, con su asistente de voz Siri; Android, con Cortana; Amazon, con Alexa; Movistar, con Aura y Samsung, con Byxby.

La voz femenina por defecto

“Estamos hablando de estereotipos de género, que son una forma de machismo. No es sólo que se llamen Siri, Alexa o Cortana, es que la voz por defecto de estos asistentes es decididamente femenina. Y esto no hace sino perpetuar y alimentar el estereotipo de que es la mujer la que tiene que responder solícita a lo que sea que necesitemos”, apuntan Jarne y Flete.

Desde AHIGE aseguran que estos aparatos reproducen estereotipos de género asociados a la mujer: “tradicionalmente, en nuestra sociedad, tienen un rol servicial, pasivo, complaciente. Por el contrario, a los hombres se nos asocian papeles de autoridad, mando, ejecución. Esto no es natural, no es biológico, es producto de unas relaciones de género que solo se han empezado a poner en cuestión en las últimas décadas. Y todavía no han calado, está claro”.

Los tres ‘actores’ coinciden en algo: no hay que imponer, sino invitar a reflexionar por qué se trasladan estos estereotipos de género al ámbito digital. “La tecnología no discrimina. Es un medio y, en función del uso que se haga de ella, puede discriminar a la mujer o no hacerlo. Tras la tecnología hay personas encargadas de la programación. ¿Cómo son estos equipos? Cuanto más diversos sean mejor representarán a la sociedad”, subrayan desde la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad.