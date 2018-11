Fiscalía se asegura un juicio a Bankia con todas las opciones abiertas tras el primer día

Si se materializan para todos los acusados, echaría al traste su intención de hacer uso de la 'doctrina Botín' Por el momento, Fiscalía solo acusa a cuatro directivos, entre ellos Rato, pero ya considera ampliar su acusación a todos

“Hay mucho partido”, es el comentario de algunos de los abogados que este lunes intervinieron por primera vez en el juicio a Bankia, el mayor juicio por delitos económicos de los últimos años centrado principalmente en la salida a bolsa de julio de 2011.

La ampliación de coberturas que ofrece la Fiscalía con el alegato de este lunes, la cuestión previa que da paso a que no se pueda aplicar la ‘doctrina Botín’ porque no se van a quedar desiertas las calificaciones respecto a ciertos imputados y a ciertos delitos… estas y otras circunstancias procesales del primer día nos avanzan un juicio a Bankia complejo y donde la Fiscalía y el resto de acusaciones tienen un objetivo difícil: demostrar que se cometieron delitos en la salida a bolsa y que Rodrigo Rato y otros gestores actuaron a conciencia para estafar o engañar a los inversores.

Curiosamente, tras el cambio de Gobierno y con Fernando Grande-Marlaska como nuevo ministro de Justicia, ha cambiado también la posición de la Fiscalía, órgano jerárquico dependiente del Fiscal General del Estado, dependiente a su vez del Ministerio de Justicia, en este juicio a Bankia.

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas se despegan de la idea de que haya una mano política detrás del cambio de criterio de la Fiscalía Anticorrupción. “No tiene mucho sentido porque Anticorrupción es bastante autónoma, más que el propio Fiscal General del Estado, y además Francisco Luzón fue el jefe de Carmen Luna, la fiscal de hoy [por ayer] y además es que el que ha estado presente en todo el proceso”, cuentan.

Las defensas buscan el sobreseimiento

La Fiscalía ha dejado claro que hubo ocultación de las cuentas de Bankia y que se actuó de forma voluntaria para no dar toda la información necesaria a los inversores. Pero las defensas de los acusados pelearán a sangre y fuego cualquier defecto de forma que pueda provocar la nulidad de las actuaciones. La idea de la defensa de Bankia también va por el mismo camino: solicitar la nulidad de las actuaciones para posteriormente pedir el sobreseimiento del caso.

La fiscal ha dejado la vía abierta a que en el escrito de conclusiones pueda variar la calificación de ciertos delitos. Esto abre el abanico hacia más procesados y hacia la estafa. Queda todo el plenario por celebrarse, pero tienen más fácil evitar una condena determinados consejeros que los principales acusados. Hay partido, no para algunos, sí para otros. Es una instrucción muy compleja. Andreu ha hecho una buena labor pero siempre se dejan cabos sueltos e inconcreciones. Las cuestiones previas no paralizarán, seguirán adelante. No habrá autos de archivo.

Un juicio no descafeinado

La posibilidad de aplicar la ‘doctrina Botín’ (permite que un acusado pueda ser exonerado de ser investigado si la Fiscalía o la acusación particular no actúan contra él) parece un poco más lejana para los 29 directivos de Bankia, BFA y Deloitte que se sientan desde este lunes en el banquillo del juicio por la salida a bolsa de Bankia. Según ha indicado la fiscal Carmen Luna, el Ministerio Público baraja la posibilidad de ampliar las acusaciones a todos los investigados, añadiendo falsedad contable no sólo a Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú -los únicos a los que Fiscalía acusa actualmente- sino a todos los demás.

De esta forma, quedaría desarticulado uno de los argumentos más notorios de las defensas de los acusados del juicio a Bankia, que son principalmente que se encuentran indefensos al no saber de qué les acusa la acusación popular (representada por CIC, Adicae y varios más). Esta acusación generalizada de falsedad contable echaría al traste el anhelo de todos los acusados (excepto los 4 señalados por Anticorrupción), que es el de ser exonerados del juicio tras las cuestiones previas, para lo que han solicitado la nulidad del auto de apertura del juicio oral para posteriormente pedir el sobreseimiento de las investigaciones sobre sus defendidos.