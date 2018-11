La entrada de Repsol y Cepsa desata una guerra de ofertas en el recibo de la luz

En total, ocho empresas se disputan el liderazgo en un mercado ya de por sí cargado de protagonistas Los expertos advierten de que "hay que revisar con lupa esas ofertas"

La irrupción de Repsol y Cepsa en el sector eléctrico ha provocado una guerra de precios entre las compañías del sector, que buscan ofrecer las tarifas más económicas a sus clientes. En total, ocho empresas se disputan el liderazgo en un mercado ya de por sí cargado de protagonistas.

Cepsa lanzó a principios de año una oferta que permitía aglutinar en paquetes los consumos de electricidad, gas y carburantes. El objetivo: llegar a 1,5 millones de clientes y convertirse en uno de los cuatro principales operadores de los mercados gasista y eléctrico minoristas. Por su parte Repsol, tras la compra de acciones de la comercializadora Viesgo (por algo más de 700 millones), también ha optado entrar en el sector de la electricidad y el gas al lanzar sus nuevas tarifas.

Con la ayuda de los expertos de Kelisto.es, podemos ver, en la siguiente tabla, cómo son las ofertas de los principales operadores (Cepsa, Gana, Holaluz, Gesternova, Repsol, Iberdrola, Endesa y Lucera). La comparativa se ha hecho respecto a una vivienda media ubicada en Madrid, con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 3.000 kW/h al año -los importes incluyen el IVA y el impuesto de la electricidad-.

Sin embargo, Respol y Cepsa no sólo han entrado en el mercado eléctrico, sino que también lo han hecho en el gasista. A continuación, pueden ver la comparativa de precios, realizada por Kelisto.es para OKDIARIO, para una vivienda ubicada en Madrid con un consumo de 6.000 kW/h al año:

Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), advierte de que “hay que revisar con lupa esas ofertas” porque “muchas de ellas no son tan ventajosas como parece a simple vista”.

“Los descuentos no se aplican a la factura total, sino a parte de la misma o sólo durante un periodo de tiempo. Esto hace que muchas veces, cuando calculamos con lápiz y papel, veamos que no es tal oferta. La CNMC debe estar muy atenta y sancionar duramente este tipo de ofertas trampa. Por otra parte, la mayor parte de los consumidores son engañados porque no saben lo que tienen contratado”, continúa la portavoz de la OCU, que explica que “saberlo sería el primer paso para evitar caer en esas ofertas. Si no estamos totalmente seguros de que es una buena oferta, mejor permanecer en pvpc. Y por último, pensamos que sí hay margen para ofertas reales pero seguimos pidiendo una revisión integral del sistema de fijación de precios”.

¿Cuáles son las mejores tarifas y por qué?

Hernán Martínez, director general de Kelisto.es, explica a este periódico que “aunque a priori puede parecer que la tarifa más barata es la mejor, esto no siempre es así. Antes que el precio, para elegir la mejor opción hay que tener en cuenta las necesidades de nuestro hogar”.

“La mejor tarifa de luz para un hogar con un consumo medio, es decir, 3.000 kWh al año, actualmente es Gana 10 Online Plus, ofrecida por Gana Energía. Esta tarifa elimina una de las cláusulas más temidas por los consumidores: la cláusula de permanencia, aunque es necesario un preaviso de 15 días para darse de baja. Además, garantiza el mismo precio por cada kWh consumido en todas las horas. Uno de los puntos fuertes de esta oferta es que proporciona energía verde, algo muy valorado hoy en día, gracias a su respeto por el medioambiente”, afirma el experto de Kelisto.es.

“Holaluz y Gesternova ofrecen tarifas similares (sin compromiso de permanencia, precio fijo con revisión anual y energía verde), aunque su precio es mayor”, continúa.

Respecto al la mejor tarifa de gas, para un hogar con un consumo anual de 6.000 kWh, actualmente “coincide con la tarifa más barata: la Fórmula Gas Hogares Click de EDP“. “Además de no tener compromiso mínimo de permanencia, esta tarifa ofrece la comodidad de gestionarla a través de Internet: los clientes recibirán sus facturas de manera electrónica y podrás hacer todos los movimientos que necesiten a través de canales digitales. Otra de las ventajas de esta oferta es que dispone de un 10% de descuento en el precio fijo del gas, además de un programa de puntos canjeables por energía y regalos gratis. También ofrece un bono de descuento anual de 9 euros sobre el importe facturado antes de impuestos”, conlcluye Hernán Martínez.