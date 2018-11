La Audiencia Nacional se lava las manos y traslada el ‘dieselgate’ de Volkswagen a Alemania

"Se acuerda la transmisión del presente procedimiento, en relación al conjunto de personas investigadas en el mismo, a las autoridades judiciales de Alemania, y más en concreto a la Fiscalía de Braunschweig La asociación denuncia la intención de la firma alemana de "ralentizar" el proceso para "dejarlo morir" y la falta de compromiso de las administraciones frente al fabricante alemán

El magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado esta tarde en relación al caso del software de Volkswagen en España la transmisión del presente procedimiento, conocido como dieselgate, a las autoridades judiciales de Alemania, y más en concreto a la Fiscalía de Braunschweig.

“Se acuerda la transmisión del presente procedimiento, en relación al conjunto de personas investigadas en el mismo, a las autoridades judiciales de Alemania, y más en concreto a la Fiscalía de Braunschweig, con remisión de testimonio de todo lo actuado en la presente causa, así como de esta resolución debidamente traducida al idioma alemán, sirviendo la misma de denuncia conforme a las prevenciones del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de abril de 1959 y Convenio de Asistencia Judicial en materia penal entre Estados miembros de la UE de 29 de Mayo de 2000″, recoge el auto, al que tuvo acceso Europa Press.

La Audiencia Nacional recalca que se mantienen las medidas cautelares que pudieran haberse adoptado en el presente procedimiento, tanto personales como reales, en tanto la denuncia es aceptada por las autoridades de Alemania y conforme a lo que se resuelva al respecto por las mismas.

El tribunal especial se quita de encima el caso pasándolo a Alemania

“Esta decisión no supone por parte de este juzgado la toma de postura acerca del fondo del asunto, sobre el que no se pronuncia, ni existe compromiso alguno relativo a la no acusación o petición de absolución de ninguno de los investigados. Esta resolución no es firme y contra la misma, cabe interponer recurso de reforma y/o apelación en los términos del prodecimiento/denuncia”, destaca el organismo.

Esto supone que los afectados en España por el ‘dieselgate’ que aún no hayan reclamado sus derechos, no podrán hacerlo una vez que se cumpla el periodo de alegaciones que ahora se abre y que tendrá como final el traslado del caso al país germano, advierte la Asociación de Afectados por Volkswagen en un comunicado.

La asociación denuncia la intención de la firma alemana de “ralentizar” el proceso para “dejarlo morir” y la falta de compromiso de las administraciones frente al fabricante alemán.

Compensación entre el 10% y el 20%

Además, recuerda que los dueños de los coches afectados tienen derecho a una compensación económica por parte de la compañía germana que puede estar entre el 10% y el 20% del valor del vehículo.

Por su parte, fuentes del grupo Volkswagen indicaron a Europa Press que la compañía no hace comentarios sobre procedimientos judiciales en curso.

Ante la decisión del magistrado, el presidente de la Asociación de Afectados por Volkswagen, Antonio Heredero, se ha mostrado sorprendido por las “prisas” de la Audiencia Nacional por “quitarse de encima” el caso y subrayó que los más de 700.000 afectados tienen cada vez menos tiempo para unirse a la demanda. Una vez que el caso sea enviado a Alemania, en España quedará cerrado por la vía penal.

Heredero también señaló que la agrupación está preparada para recurrir a la justicia alemana a defender los intereses de sus afectados. “Todos los miembros de la agrupación tendrán su compensación económica aunque tengamos que ir a defenderla a Alemania, a Bruselas o a donde haga falta”, aseguró.

Asimismo, lamentó que las administraciones españolas “miren hacia otro lado” cuando se trata de defender los derechos de los consumidores frente a los “grandes poderes económicos” como este caso del dieselgate.

“Ha ocurrido hace unos días con el tema de las hipotecas y la banca y ocurre con el ‘dieselgate’, donde la DGT se ha limitado a recomendar a los afectados que accedan a la solución planteada por Volkswagen, que consiste en quitar el trucaje del motor, sin tener en cuenta que esto convierte al vehículo en más contaminante y que tenga muchos problemas mecánicos”, indicó.

Para la Asociación de Afectados por Volkswagen, la justicia alemana sí ha conseguido dar pasos en favor de los usuarios perjudicados, frente a la “pasividad” de las administraciones españolas. En el país germano, Volkswagen deberá afrontar el pago de 1.000 millones de euros (multa de 5 millones y devolución de 995 millones de beneficios ‘indebidos’).

“De acuerdo con los resultados obtenidos por el fiscal de Braunschweig, hubo causas concurrentes en un total de 10,7 millones de vehículos con los motores diésel de los tipos EA 288 (Generación 3), en Estados Unidos y Canadá, y EA 189, en todo el mundo, siendo anunciados, vendidos a los clientes y colocados en el mercado con una función de software inadmisible en el período comprendido entre mediados de 2007 y 2015”, admitía Volkswagen en un comunicado.

La Asociación de Afectados por Volkswagen está formada por un total de 12 despachos de abogados que representan los intereses de más de 3.000 afectados por ‘dieselgate’. Con la intención de unificar las demandas en un solo caso, la Audiencia Nacional concedió a este grupo de despachos la exclusividad para agrupar a todos aquellos perjudicados que quisieran reclamar sus derechos.