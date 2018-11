Herzog: “Es incomprensible que MAFO y la CNMV no estén en el banquillo del juicio de Bankia”

El expresidente de UPyD relata para OKDIARIO cómo fueron aquellos días en los que UPyD inició las acciones legales Señala también a la responsabilidad de Deloitte, "que desveló las vergüenzas de las auditorías"

Elegante siempre, contundente si la situación lo requiere. Este es Andrés Herzog, un hombre que con apenas 44 años ya ha sido muchas cosas en la vida. Familiar de políticos vascos que vivieron los ‘años de plomo’, sucesor de Rosa Díez, presidente de UPyD, padre y abogado principal del ‘caso Bankia’ que desde el próximo lunes sienta como acusados en los banquillos de la Audiencia Nacional a Rodrigo Rato y compañía.

De la antigua UPyD viene la primera querella contra los gestores de Bankia que fue el origen de todo este proceso. ¿Qué recuerdas de aquellos días?

Actuamos tras constatar que todas las vías políticas estaban cerradas. En el Congreso intentamos crear una comisión de investigación cuando se conoció el rescate multimillonario de la entidad y la entrada del nuevo equipo. Intentamos conseguir la firma de otro grupo parlamentario y no lo encontramos y eso nos sorprendió bastante teniendo en cuenta que hay muchas sensibilidades distintas y muchos partidos pero estaban absolutamente de acuerdo en no querer levantar las alfombras. Luego entendimos que todos estaban implicados a través de los consejos de las cajas. Y emprendimos la vía penal, que Rosa Díez me encargó a mí personalmente.

En esa primera querella, ¿qué argumentación jurídica llevaste?

Nosotros no teníamos ningún tipo de información privilegiada ni confidencial. Yo me basé en las cuentas primeras formuladas por Bankia que daban 300 millones de beneficio y luego en las reformuladas, que se pasó en unos días a unas pérdidas de 3.000 millones. Todo información pública, todo lo que se publicó relativo al rescate, información sobre retribución de los consejeros, con todo ello constituimos una querella centrada en el eje sobre el que ha gravitado todo el procedimiento que ha sido la salida a Bolsa de Bankia. Era un castillo de naipes que se desmorona o se empieza a desmoronar cuando se reconoce un deterioro grandísimo de la entidad y a continuación se desmorona del todo con el rescate.

Como abogado, ¿crees que están presentes todas las partes que deben estarlo?

Se echa de menos la presencia de los responsables del Banco de España y la CNMV. En mi opinón es imperdonable que no estén aceptados porque se ha demostrado a lo largo de la insstrucción que el caso Bankia no solo se produjo por la inoperancia de los organismo supervisores sino gracias a su colaboración activa. Lo que han demostrado los documentos e informes periciales es que el Banco de España y la CNMV diseñaron toda la salida a bolsa de Bankia, sus artimañas contables tal y como las califican los propios peritos y me parece incomprensible que no estén en el banquillo de los acusados. Ha habido miedo si no otras razones y la verdad es que el juicio en cierta medida nace cojo por esa parte importante que son las instituciones.

¿Que ha descubierto la instrucción respecto a Banco de España y CNMV?

Que todas las fusiones de cajas fueron políticas y dirigidas o guiadas por motivaciones políticas y no económicas ni técnicas y después que hubo un claro encubrimiento, una colaboración para que eso no aflorara, hubo un descontrol absoluto, sobre todo en el mercado inmobiliario, crediticio, y cuando empezó a ponerse complicado no hubo valentía para afrontar los problemas y este es el proceso de huida hacia adelante que nos llevo al multimillonario rescate. Espero que la sentencia analice eso para que no vuelva a repetirse.

¿Por qué no está sentado en el banquillo Miguel Ángel Fernández Ordóñez?

Estuvo imputado, costó mucho su imputación y eso a su vez causa un enorme desprestigio a las instituciones y hubo muchas resistencias a considerarles responsables de lo ocurrido. Lo conseguimos gracias a los informes periciales que curiosamente hicieron unos peritos del propio Banco de España en contra del criterio de sus superiores, funcionarios que han visto peligrar sus carreras profesionales. Hay documentación sobre la intervención del máximo responsble del Banco de España que demuestra que colaboró activamente dando soluciones y facilitando todo ese tipo de artimañas y la ingeniería contable.

Se decidió que Rodrigo Rato pagara la mayor responsabilidad política

Lo único que sé es que para mí es incomprensible que Mafo y la CNMV no estén en el banquillo. La sala penal de la Audiencia Nacional, primeramente entendió que había indicios delictivos sobrados para que Fernández Ordóñez y Julio Segura (CNMV) declararan como imputados y lo que no entiendo es cómo es posible que a los 3 meses cambiaran de criterio cuando no había ocurrido nada. ¿Por qué se produjo ese cambio de criterio? Tengo mi opinión pero solo es eso, una opinión.

¿Cuál fue la función del Ministerio de Economía?

Es el propio Luis de Guindos con la llegada del PP al Gobierno quien desconfía del Banco de España, lo aparta de su labor de supervisión y es en última instancia quien decide o fuerza a Rato a dimitir, nombra y busca al nuevo equipo gestor y ellos mismos cocinan el rescate. Guindos tuvo un papel muy relevante en todo el proceso, no tanto en la salida a Bolsa, que viene de la época de Zapatero.

Se produjo con Elena Salgado en el Ministerio

La salida a Bolsa se produce en julio de 2011. En cierta manera es real el argumento del PP durante años de la “herencia recibida” pero en vez de afrontar los problemas deciden posponerlos, ocultar debajo de la alfombra lo más feo, con la mala suerte de que acabó estallando porque era insostenible la situación y le acaba explotando al gobierno del PP.

La Fiscalía solo mantiene acusación a cuatro de los imputados y el FROB se retiró, ¿sigue teniendo sentido el juicio?

Solo por la razón de que acusa a cuatro, el juicio ya debería mantenerse por lo que respecta a esos cuatro. El FROB ha tenido un papel muy cuestionable durante toda la instrucción defendiendo los intereses de los acusados, al margen del FROB hay unos cuantos perjudicados en la causa mediante acusaciones particulares y luego está la acusación particular. Creo que van a intentar aplicar la ‘doctrina Botín’ en este caso, intentarán en cuestiones previas que el procedimiento no continúe para la mayor parte del consejo de administración. Creo que no hay base legal para aplicar la ‘doctrina Botín’.

La salida a Bolsa se hizo en base a maquillaje contable

En esa salida a Bolsa se produce la primera señal de alarma, que es que cuesta mucho cubrir el tramo institucional, reservado a las grandes empresas, las internacionales que no quieren entrar y se tiene que hacer a golpe de llamada de teléfono a empresas españolas vinculadas a la propia entidad, el mismo precio de salida refleja una enorme pérdida de valor. Al final se precisaron 25.000 millones para cuadrar su desequilibrio contable.

¿Cómo calificas el hecho de que UPyD tuviera que retirarse del caso? ¿Cuánto le debemos a tu exformación política?

Yo no siento que me deba nadie nada, he hecho las cosas por sentido del deber, es algo que empecé en su día, no hemos tenido recompensa de ningún tipo por esa labor, que ha sido muy ingrata. Pero creo que nada es casual. La campaña que hubo absolutamente brutal para acabar con UPyD de desprestigio, de acoso, tiene mucho que ver con lo que hicimos con el caso Bankia, donde investigamos e imputamos a personas muy importantes, a todo un sistema realmente, lo que se llama el establishment, y ahí se marcó un antes y un después. Se decidió terminar a UPyD y lo dijeron y lo hicieron, lo hicieron con enorme sencillez, en pocos meses acabaron con ese proyecto político y también es el precio que pagamos por ser incorruptibles y por no plegarnos a estos poderes.

Hoy tal vez sí hubiera salido esa comisión de investigación en el Congreso

El caso Bankia ha enseñado las vergüenzas del sistema, de como funcionan las operaciones que revestidas en criterios económicos y técnicos son muy políticas. Yo no soy tan optimista como tú, hoy en día es verdad que hay nuevos partidos pero yo veo mucho postureo y poca coherencia y poca acción, con lo cual no sé si hoy hubiera salido adelante esa comisión de investigación que dices, tengo mis serias dudas. Todos los partidos dependen en mayor o menor medida de los bancos.

Algunas acusaciones populares, como Adicae, supuestamente incluyen a personas que tiene preferentes, subordinadas u otro tipo de productos o incluso están fallecidas, ha informado hoy Vozpópuli

Es otra de las cosas que se va a plantear de entrada en el juicio. Las defensas de los acusados van a intentar que se expulse a las acusaciones particulares y ya veremos a ver qué ocurre. Ha sido muy difícil de gestionar a este nivel. Veremos como acreditan que los perjudicados siguen siéndolo.

Se argumenta que el dinero ya ha sido devuelto en su casi totalidad y para qué este juicio

La responsabilidad penal sigue existiendo. Si no sería tan sencillo como delinquir y luego devolver el dinero, hay una responsablidad penal a depurar en el procedimiento. Me parece bien que devolvieran el dinero, pero lo hicieron con nuestros fondos, porque Bankia fue rescatada con 25.000 millones.

¿Qué penas pediréis?

Básicamente la existencia de tres delitos: estafa de inversores, posible delito de falseamiento contable y administración desleal. Esos pueden ser los tipos que pueden acabar estimándose. En función de eso modularemos las penas.

El juicio de las tarjetas black ya abrió el camino. Y algunos de los acusados aquí ya están el cárcel por ese juicio, con un desfalco mucho menor

Era más sencillo, no tan complejo desde el punto de vista contable y técnico y que se adelantara era lógico. De todas formas yo lo veo desde el punto de vista positivo: creo que la justicia funciona y las cosas van llegando y sobre todo lo importante es que no hay nadie por encima de la ley.

Rodrigo Rato llegó a última hora, seguro que maldice el día en que aceptó la presidencia de Bankia

Es un proceso que empieza con Miguel Blesa, se produce bajo su mandato y todo el mundo tiene su resposabilidad. Rato también. es verdad que es la persona más conocida y con él hay otros cuantos en la cárcel, y algunos aunque no vayan a estar en el banquillo de los acusados, me pareces muy importantes.

¿Qué hay sobre la auditora Deloitte? ¿Qué se les imputa y qué realizaron supuestamente y por qué?

Es importante lo ocurrido con Deloitte y supone replantearse si el sistema de auditoría cumple sus funciones, si es eficiente y si funciona en definitiva. Fue muy difícil conseguir que acabaran respondiendo en esta causa pero es fundamental, les acusan por no haber hecho su trabajo. Haber colaborado y haber comprometido su independencia, a la vez que hacían muchas funciones de consultoría y ayudaban a realizar las cuentas. ese conflicto queno sólo se dan en el caso bankia. creo que es importante que estén allí y que den explicaciones, sin perjuicio de la presunción de inocencia y de que hasta que no les condenen tendrán sus opciones.