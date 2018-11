Antonio Garamendi, nombrado nuevo presidente de CEOE por aclamación

Antonio Garamendi es el nuevo presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) por aclamación, es decir, de forma unánime. Al ser el único candidato, la mesa ha decidido obviar las votaciones para nombrar al ya ex presidente de CEPYME nuevo presidente de la patronal empresarial en sustitución de Juan Rosell.

Garamendi se ha estrenado como presidente de la patronal con un chiste: “Cuando Patxi le dice a Txomin, ¿qué hacemos discutiendo tantas horas cuando lo habríamos arreglado a guantazos hace una hora?”, que hacía referencia a la velocidad con la que se ha tomado la decisión -por aclamación- de ser nombrado nuevo presidente.

Rosell, ya ex presidente de CEOE, ha tenido unas palabras de despedida: “Quería agradeceros a todos vuestra confianza. A todos los que habéis invertido muchas horas de vuestro tiempo, y también a quienes ejercéis labores representativas. No me quiero olvidar de mi familia ni de quienes colaboran conmigo en distintas empresas”.

“No han sido años fáciles, ni a nivel general ni a nivel interno. Teníamos un grave problema reputacional, y ahora CEOE es independiente, responsable y da ejemplo al máximo, sin perder de vista a nuestra sociedad”, ha explicado Rosell, que ha recordado que “hemos reducido nuestra estructura a la mitad, como han hecho muchas de nuestras empresas. No ha sido fácil, pero era necesario. Hemos invertido más de 12 millones de euros en nuestra reestructuración. Hemos actuado como cualquiera de nuestras organizaciones. De tener una ridícula auditoría hace diez años, la de ahora es ejemplar”

“La gran reforma de las Administraciones es el gran reto que queda por hacer. No es un mal español, es un mal europeo”, ha continuado el ya ex presidente, que ha deseado a Garamendi que tenga “muchos éxitos”, y que no le “pongan trabas”. “Porque tus éxitos, serán nuestros éxitos”, ha concluido.