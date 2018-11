La casa de apuestas 888 cambiará sus anuncios tras la polémica con Carlos Sobera

Carlos Sobera ha recibido duras críticas por su participación en el anuncio de una conocida casa de apuestas Sobera seguirá con esta colaboración porque firmó el contrato y grabó la publicidad en marzo

Carlos Sobera ha recibido duras críticas por su participación en el anuncio de una conocida casa de apuestas, 888, en un momento en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto al sector en la diana por los problemas de ludopatía que puede generar. OKDIARIO ha charlado al respecto con el presentador de First Dates, que lamenta lo sucedido y reitera su apoyo a los afectados por ludopatía.

Pregunta: ¿Seguirás con la promoción?

Respuesta: Seguiré con esta colaboración porque yo firmé el contrato y grabé la publicidad en marzo o abril de este año. Empezó la campaña en mayo y durará un año. Así que continuará hasta mayo. Va a haber algún cambio, porque la casa 888 es muy sensible a las reacciones y sobre todo es sensible con las asociaciones de ludópatas. Harán cambios en los textos.

P: Y, ¿te pensarás continuar?

R: Uno se piensa siempre todo. Como te puedes imaginar, yo no tengo ningún afán de incentivar o crear ludopatías. En absoluto. Yo pienso siempre, y creo que es la verdad, que la mayoría de la gente nos acercamos al juego con responsabilidad. Jugamos, y no pasa nada. Hoy jugamos la Primitiva, mañana la Quiniela, al día siguiente hacemos una apuesta deportiva… Pero, igual que digo esto, digo que tenemos que tener una sensibilidad especial, porque, aunque sean poco, existe la ludopatía.

P: ¿Cómo te han sentado las críticas en redes sociales?

R: A mí lo que me toca es aceptarlas y respetarlas, que es lo que he hecho toda mi vida. Podré estar o no de acuerdo, pero hay que respetarlo y hay que estar ahí en las duras y en las maduras.

En Twitter no he contestado porque no quiero polemizar, no quiero que se me malinterprete y que se haga un incendio de cualquier expresión mía. Quiero ser sensible, quiero ser respetuoso y quiero dejar que la gente se exprese libre y tranquilamente y ya está.

Máximo respeto hacia los que protestan, desde luego, máximo respeto a quien sufre una adicción con el juego. Toda mi solidaridad, hasta el final y más allá. Porque hay que hacerlo con cualquier persona que tenga una enfermedad. Yo mismo tengo diabetes y también hago campaña por la diabetes. No quiero polemizar.