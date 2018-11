La israelí OurCrowd permite saltarse a intermediarios para due diligence o rondas de financiación

La labor de intermediarios de las consultoras o la banca de inversión puede obviarse con esta tecnología Los inversores tienen a un solo vistazo la posibilidad de invertir en cientos de compañías Las inversiones previas a las salidas a bolsa son las más rentables, aseguran

Israel es, de todo el mundo, la economía avanzada que más invierte en investigación y desarrollo junto con Corea del Sur (más de un 4% de su PIB, cuando España apenas llega al 1%). Entre su ecosistema tecnológico, existen startups dedicadas a la movilidad, al diseño, al consumo, a la ciberseguridad, y existen algunas cono OurCrowd que, desde Jerusalén, ya ha conseguido convertirse en una de las fintech más prometedoras del mundo.

¿Qué ofrece OurCrowd? Básicamente, se trata de una forma novedosa de unir a los fondos de venture capital (VC), inversores que son la base de la industria tecnológica, con las empresas en las que pueden están interesados en invertir y les permite participar en procesos de due diligence y rondas de financiación de forma mucho más rápida y transparente que bajo los métodos habituales.

Las inversiones más rentables se producen antes de las salidas a bolsa, y esta tecnología facilita hacerlas

Normalmente, en procesos de este tipo suele ser la banca de inversión o las consultoras ‘big four’ (las consabidas KPMG, Deloitte, E&Y y PWC) las que realizan la labor de poner en contacto a inversores con empresas. Estos intermediarios hacen de filtro entre unos y otros. OurCrowd permite saltarse a estos intermediarios y que un inversor encuentre los negocios en los que quiere poner dinero mediante su web, con una inversión mínima de 10.000 dólares.

La idea es buscar la financiación para empresas emergentes que aún no han salido a bolsa o buscado fórmulas de financiación al uso como puede ser la emisión de bonos. Según aseguran los expertos de OurCrowd, “es precisamente antes de que una empresa salga a la bolsa o emita renta fija cuando se producen las inversiones más rentables de la compañía. Lo saben todos aquellos que invirtieron en Apple, Google o Amazon antes de que salieran a bolsa y todo el mundo pudiera hacerlo”.

Abrir los libros de forma selectiva

Josh Wolff es el vicepresidente de la compañía, un ingeniero de Boston que empezó una nueva vida en Jerusalén sin perder la ambición por hacer algo grande. Reconoce a este periódico que a veces ha costado convencer a las empresas para que “abran sus libros” a los inversores de forma automática y transparente como facilita su interfaz. Con OurCrowd el folleto con la información financiera, de negocio y de management de una empresa no lo manejan solo unos pocos inversores que se lo pasan entre sí de forma discreta. Todo el mundo que entre en OurCrowd y se cree un perfil puede verlo, siempre que la compañía que busca la financiación así lo desee.

Esta es la oferta para empresas a invertir que verá un potencial inversor, junto con la cantidad de dinero “levantada” y su modelo de negocio:

Pero no todas las compañías están igualmente abiertas a abrir sus libros a todo el mundo. Por ejemplo, si el modelo de negocio de una empresa de inteligencia artificial en el transporte está basado en su algoritmo, la compañía probablemente será reticente a darlo a conocer de forma abierta aunque esté en un proceso de búsqueda de financiación. Otros potenciales competidores podrían sacar ventaja de esta información. Por ello según Elias Samuel, también vicepresidente de la empresa: “La privacidad siempre es un problema. No exigimos a las compañías que muestren la información clave para la compañía antes de que inviertan en ellas si no quieren”.

Por ello, OurCrowd se encarga de poner los filtros necesarios para que el proceso transparente de conexión entre financiadores y financiados sea limpio y que no pueda haber información sensible a la vista de todo el mundo.

“Por ejemplo ahora mismo uno de los modelos que más están tirando en las startups es el cannabis. Y una de las empresas que más dinero está recaudando ahora facilita un sistema de control para el uso de cannabis médico”, asegura Wolff. En Estados Unidos hay un número creciente de usos terapéuticos del cannabis y por ello hay muchas empresas que facilitan estos usos. SYQE, donde los inversores ya han metido 6,5 millones de dólares a través de OurCrowd para apostar por su novedoso inhalador de marihuana. Cuando un inversor ve el perfil de la empresa desde OurCrowd observa algo así:

Y desde ahí puede obtener más información sobre la empresa o contactar con sus responsables antes de decidir apostar su dinero en ella. Si la compañía se encuentra en un proceso activo de búsqueda de capital o en pleno proceso de due diligence estará más abierta a facilitar información sensible sobre sus ‘entrañas’ a los inversores.

Feijóo y otros españoles colaboraron con OurCrowd

OurCrowd se ha convertido en una referencia en el mundo del capital riesgo. Tanto que incluso instituciones españolas como la Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo acudió a un foro organizado por la empresa para poner en contacto compañías innovadoras con fondos de capital riesgo. Galicia y España aún carecen de las condiciones de Israel, la nueva California tecnológica de Oriente Medio que ahora recoge los frutos de su exitosa política de ‘hormiga’ con años invirtiendo en investigación, desarrollo e innovación y facilitando la entrada de capital extranjero para el sector tecnológico.