Moreno Carretero: “Entiendo que tengo derecho a un consejero en Sacyr pero no lo voy a pedir”

Sacyr

El accionista díscolo de Sacyr explica a este diario que "no me apetece estar en un consejo del que me echaron, al menos de momento" Ha ampliado al 5,9% su participación directa en la constructora, lo que le da derecho a reclamar un puesto en el Consejo Fuentes de Sacyr recuerdan que la última palabra la tendría la Junta de Accionistas