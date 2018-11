Facebook no encuentra socio para dar servicios financieros por sus problemas de privacidad

Varios bancos han pedido tiempo a Facebook para que resuelva sus problemas de privacidad Facebook quiere convertirse en intermediario entre bancos y clientes

Facebook quiere convertirse en el intermediario por excelencia entre los bancos y sus clientes. En Estados Unidos es por todos conocida su buena -y frecuente- relación con los bancos. En España, sin embargo, la cosa está más fría. Fuentes del sector financiero aseguran a OKDIARIO que el gigante tecnológico se ha acercado, sin éxito, a algunos de los principales bancos de nuestro país, que han pedido tiempo a Mark Zuckerberg para que se resuelvan los problemas de privacidad que arrastra su compañía.

Desde finales de 2016, Facebook ya puede operar en España como entidad de dinero electrónico, pero la intención del gigante norteamericano pasa por competir directamente en el sector financiero, aunque teniendo a algunos bancos como aliados.

Los usuarios de Facebook en España ya han visto cómo mucha gente, con motivo de su cumpleaños, abre una cuenta con la posibilidad de que sus ‘amigos’ en la red social hagan una donación. Es un ejemplo de que el gigante tecnológico ya mueve dinero en nuestro país, y este es sólo un primer paso en nuestro país por parte de la compañía que lidera Mark Zuckerberg, que quiere ir más allá.

La compañía figura en el Registro Oficial de entidades del Banco de España desde el pasado 30 de diciembre de 2016 como Facebook Payments International Limited. El hecho de haber obtenido esta autorización en un país de la Unión Europea obliga a la compañía a notificar a todos los estados miembros su condición de operador.

Según consta en el registro de entidades del supervisor español, la sede de Facebook Payments International se encuentra en Dublín, y puede emitir, distribuir y reembolsar dinero electrónico, así como emitir y adquirir instrumentos de pago. También está facultada para realizar operaciones como transferencias de fondos o pagos mediante dispositivos de telecomunicaciones, digitales o informáticos.

La privacidad

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido cerrar la investigación contra Facebook por el caso Cambridge Analytica en nuestro país, relativa a los datos privados de los usuarios de la red social que fueron utilizados por la consultora para influir en el voto de millones de estadounidenses durante las elecciones de 2016. El motivo: el incidente ya ha prescrito.

En la resolución se indica que los hechos se pudieron producir desde la fecha en que la aplicación denominada This is your digital life se dio de alta en la plataforma de Facebook, en noviembre de 2013, hasta la fecha en que se denegó el acceso a la citada plataforma en el mes de diciembre de 2015.

Pese a que en nuestro país se ha cerrado la investigación, la compañía norteamericana sigue envuelta en la polémica de cómo utiliza los datos de sus usuarios. Sin embargo, Facebook lo tiene claro: quiere convertirse en el intermediario entre los bancos y sus clientes en todo el mundo. De momento, en nuestro país, tendrá que esperar a que mejore su imagen. Los bancos, a fin de cuentas, tampoco tienen el horno para bollos.